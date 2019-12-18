Кинорежиссер Джей Джей Абрамс: Невозможно снять «Звездные войны» так, чтобы понравиться всем

Про «Звездные войны» я узнал, наверное, где-то в 92-м. Я был школьником, но тоску от разрухи того времени чувствовал даже я. Только-только в моем провинциальном Оренбурге появилось первое кабельное ТВ, и там стали крутить иностранные фильмы.

Я приходил из школы, доставал спрятанную мамой банку заграничной молочной смеси (кто взрослел в 90-е, тот поймет), включал телик и начинал смотреть «Звездные войны». Те, старые, снятые еще в 70-е и 80-е. Сладкая смесь прилипала к ложке и небу, а в память крепко впечатывались батальные сцены битв между благородными повстанцами и злыми имперцами. И я, как любой мальчишка того времени, переживал: чем же закончится эта борьба добра со злом?

Но пройдет 30 лет, и тот мальчишка из Оренбурга напрямую задаст человеку, который снял финал великой саги, режиссеру Джей Джей Абрамсу совершенно другой вопрос: как он себя чувствует в роли человека, который закрывает целую страницу жизни нескольких поколений людей? Причем закрывает ее спорно, неоднозначно. Фанаты фильма, словно в гражданской войне, разделились на несколько лагерей. Тех, кто считает, что дух первых эпизодов напрочь ушел из последних частей. И тех, кто принимает все как должное.

Только я набрал воздуха в легкие, чтобы спросить все это в лоб, как помещение, где проходило интервью, затряслось. Словно это повелитель Темной силы Дарт Вейдер тяжело зашагал в нашу сторону.

- Я не могу так давать интервью, - режиссер Абрамс улыбался, но чувствовалось, он встревожен. «За все, что сделал не так?» - подумалось мне.

19 декабря в России на экраны выходит последний, девятый эпизод "Звездных войн"Фото: кадр из фильма

Остаться в живых

Вообще Абрамс - человек, уважаемый в Голливуде. Прославился, когда снял сериал «Остаться в живых», перевернувший полностью все представления о том, как делать многосерийные ТВ-шоу. Не в стиле «Рабыни Изауры». А что-то интеллектуальное, мистическое, детективное. Но мир большого кино оказался сложнее. Абрамс снял третью часть фильма «Миссия невыполнима», «Звездный путь» - картины не стали хитами, но приносили деньги. 53-летний Абрамс стал кем-то вроде современного российского молодого губернатора-технократа. Делает все по схеме, правильно. «Но без души!» - закричат поклонники «Звездных войн».

- Мистер Абрамс, это просто легкое землетрясение, скоро все прекратится... - Помощник режиссера открыл дверь в комнату, где мы сидели. И вот тогда я выдохнул свой вопрос:

- Вас критикуют за то, как вы снимаете «Звездные войны», что ушел дух создателя саги Джорджа Лукаса...

- Я принимаю эту критику. Мне это очень понятно, потому что я полностью погружен в кино. И должен это принять. Никогда не будет так, чтобы то, что ты делаешь, понравилось абсолютно всем. Всегда будут люди, которых это не устроит, - отвечая на мой вопрос, Абрамс и правда был смиренен. Словно на исповеди. Но через какое-то мгновение начал распаляться:

- Вообще что бы ты ни делал - люди всегда будут недовольны. Ну, некоторых, например, не устроит, что ты ничего особенного не изменил в новых эпизодах «Звездных войн». А будет еще ровно столько же недовольных, которые скажут: ты изменил слишком много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749124" frameborder="0"></iframe> Маленький Йода.Помните магистра Йоду из «Звёздных войн»? Мы привыкли видеть его 900-летним. А каким он был в детстве? Как оказалось, таким милым, что кто-то даже готов умереть за него

И тут режиссер совсем уж завелся. Мне стало понятно, что я попал в больную точку.

- То, что я делаю, - это продолжение и завершение трех последних эпизодов одной истории, - говорил Абрамс. - Это же не как отдельные книги написать. Это как последние три главы одного произведения доделать. То есть я не занимаюсь пересказом того, что было снято. Смысл - найти что-то новое. Что уже было в предыдущих эпизодах. Но при этом связывало бы прошлые серии с тем, что появилось на экранах сейчас. Новые персонажи в последних эпизодах, за которые нас критикуют, они все были в том же мире предыдущих эпизодов «Звездных войн». Эти герои просто существовали в тени. Вы не знали про них, а мы их вывели на свет.

После этого режиссер задумался на секунду, перевел дыхание и продолжил:

- Я понимаю, о чем говорят фанаты. Да я и сам такой же. Я всегда был фанатом «Звездных войн». И у меня есть своя точка зрения на каждый фильм этой саги, снятый до меня. Я же сам рос на всем этом. Но это не значит, что в каждом эпизоде есть все, что мне полностью нравится. Но я и другое хочу заметить. Вот это анонимная ненависть ко всему, что мы сейчас делаем, такая жестокая реакция людей, я ее очень чувствую - и это не совсем нормально.

- И все-таки к чему все эти новые персонажи в кино? - не выдержал репортер из Бразилии (на интервью с режиссером под премьеру фильма собрали несколько десятков журналистов из разных стран мира, на все про все нам дали 20 минут общения, и ответ на мой вопрос занял самую большую часть этого времени).

- Я же только что сказал. Мы хотели развить историю, - терпеливо объяснял Абрамс. - Новые персонажи - они все из той же самой вселенной, которую фанаты «Звездных войн» знали и до этого.

Как рассказывают кинокритики, которые близки к «Диснею», в планах снять еще шесть серий саги.Фото: кадр из фильма

Возвращение принцессы Леи

- Когда вам стало известно, чем закончится культовая сага? - задал вопрос журналист из Китая, где, к слову, один из самых больших кинорынков в мире.

- Я имел некое представление о том, что происходит, у меня был сценарий и план съемок. Но что касается последнего эпизода... Мы очень долго не понимали, как использовать тот киноматериал, который у нас накопился. И в какой-то момент решили многое изменить.

- Вы имеете в виду возвращение принцессы Леи? (Кэтти Фишер, актриса, сыгравшая принцессу - предводительницу повстанцев, умерла три года назад, но благодаря современным технологиям Абрамс вмонтировал ее образ в новые эпизоды «Звездных войн». - Авт.)

- Некоторые считают, что мы просто подобрали подходящий типаж под нее. Но нет. В кино на самом деле она. У нас осталось очень много материала, который мы с ней сняли в прошлый раз. Это можно назвать волшебством, но мы и правда сумели ее вмонтировать в кино. И зрители это воспринимают как что-то естественное. И для финального эпизода мы писали сценарий так, чтобы там была принцесса Лея, которую мы сумели воссоздать.

Принцесса Лея - ключевая героиня фильма. Актриса Кэтти Фишер, сыгравшая ее, умерла три года назад. Но компьютерные технологии позволили вернуть принцессу в финальный эпизод. Фото: Кадр из фильма

- Получилось?

- У нас в один съемочный день бывает четыре дроида (робота. - Авт.), девять кукол и 60 людей. Плюс туда нужно поместить цифровой образ принцессы Леи. Какое-то сумасшествие! Как это сделать технически? Это все так странно. Но мы это сделали. С большим сердцем и любовью!

P. S. Осталось теперь только лишь одно - чтобы тот самый оренбургский мальчик пришел в кино и увидел те самые свои «Звездные войны», сделанные с большим сердцем и любовью. Пойдем посмотрим?

Фанаты фильма, словно в гражданской войне, разделились на несколько лагерей. Тех, кто считает, что дух первых эпизодов напрочь ушел из последних частей. И тех, кто принимает все как должное.Фото: кадр из фильма

ИТОГО

Конец фильма?

А вот и нет! Как рассказывают кинокритики, которые близки к «Диснею» (именно эта кинокомпания сейчас владеет правами на «Звездные войны»), в планах снять еще шесть серий саги. Но это уже будут какие-то другие миры из далекой-далекой вселенной.