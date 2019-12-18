2019-12-18T16:33:08+03:00
Звезды

С Чубаккой по жизни

«Звездные войны. Скайуокер. Восход» - отличный фильм. Там весело
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Последний эпизод «Звездных войн» точно посмотрят все, кто укушен джедаями и ситхами.Последний эпизод «Звездных войн» точно посмотрят все, кто укушен джедаями и ситхами.Фото: кадр из фильма
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Когда пятилетние дети просят у Деда Мороза конструктор «Лего» из серии «Звездные войны», им наплевать, то вы думаете о художественной составляющей фильма-легенды. Мир, созданный 40 лет назад не должен законсервироваться. Потому то в него вовлечены и почтенные старцы и только что родившаяся молодежь. Он существует параллельно с нашей вселенной, и там должно что-то происходить. Даже если кто-то думает, что «при Брежневе было лучше», интересно посмотреть именно на то, что происходит сейчас.

А посмотреть есть на что! Технический прогресс во вселенной звездных войн, показанной в «Скайуокер. Восход» движется не так быстро, как в нашей. Но все летает, стреляет и взрывается без устали. Мелькающие существа неизвестных пород все смешнее и умилительнее, а зло все страшнее. Новые актеры, если разобраться, не уступают старым (Харрисон Форд единственное исключение, впрочем, в новых серии он тоже есть). Сюжетные ходы тем более.

Последний (вот не верю!) эпизод «Звездных войн» точно посмотрят все, кто укушен джедаями и ситхами. И получат весь стандартный набор эмоций и впечатлений. А уже это значит, что со своим делом создатели новой трилогии справились. В конце концов перед ними стояла сложнейшая задача проститься со всеми героями и прошлого и создать новых. И все получилось. Тем, кто когда-нибудь возьмется снимать четвертую трилогию (а такие будут - спорю на световой меч), достанется хорошая основа.

Подождем, пока темные силы снова захватят параллельную вселенную. И для того, чтобы их

Трейлер "Звездные войны. Скайуокер. Восход".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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