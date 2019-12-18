Какой ты, на фиг, джедай

ВМЕСТО ИМПЕРИИ ОРДЕН, ВМЕСТО ВОИНА - ДЕВИЦА

Семь лет назад стало известно, что киногигант Disney купил компанию Lucasfilm и будет снимать новые «Звездные войны». Четыре года назад вышел первый фильм из новой трилогии - «Пробуждение силы». Два года назад второй - «Последние джедаи». И вот, наконец, несчастная трилогия со скрипом завершается фильмом «Скайуокер. Восход».

Главная премьера недели: «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» 00:00 00:00

Почему несчастная - лучше всего сформулировал автор оригинальных «Звездных войн» Джордж Лукас, когда посмотрел «Пробуждение силы»: «Они хотели сделать ретрофильм... А я хотел сделать каждую новую картину непохожей на предыдущие… Я продал свое детище белым работорговцам».

О да, работорговцы все сделали, как было при дедушке: по сути, воспроизвели сюжет первой, классической трилогии, выходившей с 1977-го по 1983-й. Вместо зловещей Империи - какой-то Первый орден, вместо юноши Люка с планеты Татуин, обнаруживающего, что он воин-джедай, - девушка родом тоже откуда-то из задницы мира, мусорщица, чувствующая Силу. На втором плане - свадебные генералы Кэрри Фишер, Марк Хэмилл и Харрисон Форд. Все скопировано, только перекрашено по-новому. Общее ощущение фанфика: продолжения, сочиненного в тетрадке очень любящим оригинал, но, увы, бездарным и лишенным фантазии шестиклассником. Если бы эта трилогия была водкой, она была бы паленой.

ВОСКРЕСШИЙ ИМПЕРАТОР

В общем, долго ли, коротко, а надо рассказать, в чем теперь дело. Девушка Рэй (Дэйзи Ридли), та самая мусорщица, тренируется под руководством принцессы Леи. Сын принцессы Леи, носатый Кайло Рен (Адам Драйвер), делает вид, что он воплощение зла. Но на самом деле воплощение зла не он, а император Палпатин, не погибший, как всем казалось, а воскрешенный с помощью «клонирования и темных практик» (когда произносят эти слова, в кадре стоит Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016-го, но для этого фильма воскрешенная с помощью темных компьютерных практик).

Все, наверное, помнят фразу «Люк, я твой отец», одну из самых знаменитых в истории кино. Так вот, в «Скайуокере» выясняется, что Рэй - ВНУЧКА императора Палпатина (гомерический хохот в зале). Каким-то совсем уж труднообъяснимым образом она образует с Кайло Реном «диаду» - то есть их две головы лучше, чем одна, причем в сотни раз. И, по задумке Кайло, надо бы им вдвоем перейти на темную сторону Силы, чтобы править вселенной. Но Рэй мало того что не хочет переходить на темную сторону - она и дурачка Кайло предпочла бы оттуда вытащить обратно на светлую. Тем временем император Палпатин торжественно объявляет, что вместо Первого ордена теперь будет Последний, и вступает в войну со всем хорошим.

Декабрь 2019 года ознаменовался очень громкой премьерой - на экраны вышла очередная и последняя часть новой трилогии про звездные войны - «Скайуокер. Восход». Фото: кадр из фильма

СТАРИЧКОВ ЖАЛКО

Если говорить просто о дизайне и спецэффектах, то это, наверное, лучший фильм из всей трилогии. Если говорить об эмоциональной вовлеченности зрителя, она нулевая. Да, Дэйзи Ридли - симпатичная девушка, но ей по-прежнему не хватает какого-то специального обаяния, особенной магии, из-за которой за приключениями героя или героини следишь, открыв рот. Ее маленькие помощники По и Финн (Оскар Айзек и Джон Бойега) по большому счету вообще не стоят внимания. Чубакка, С-3PO, R2-D2 такие же, как были в 1977-м, и сказать про них нечего.

Особенно во всей этой истории жаль, конечно, стариков, Люка, Лею и Хана Соло. «Возвращение джедая» (1983) завершалось апофеозом - молодые, счастливые, победившие, они стояли и смотрели в светлое будущее. Ради получения прибыли от ретрофильма их пришлось извлечь, показать морщинистыми, на грани дряхлости, а потом одного за другим прикончить. Конечно, для джедая смерть - только начало, и Лея с Люком могут еще долго мерцать на экране в виде светящихся призраков. Только радости от этого уже давно никакой.

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