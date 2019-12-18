Как кубанские казаки новый наркотик победили

То есть, 17 декабря, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев «выступил с законодательной инициативой о запрете продажи снюса», а 18 декабря, эту химическую дрянь, полюбившуюся школьникам, уже запретили продавать в регионе.

В это время, в Москве, законопроект об ограничении продажи снюса, только начал свое путешествие по бюрократическим недрам Госдумы. Думаю, к весенней сессии что-то сделают, хотя неторопливость поражает - сейчас в России, недели не проходит без отравившихся снюсом школьников.

Эту дрянь завезли к нам из Скандинавии, а распространяться она стала подобно взрыву – уже весной снюс внезапно стал моден среди школоты и прогрессивной молодежи. А летом, на каникулах, молодежь его распробовала как следует. Снюс закладывается под губу – можно незаметно балдеть на уроке или лекции. Упаковка стоит как три пачки сигарет, хватает надолго и главное, «родоки и училки не спалят по запаху». Удобно! Для детей – самое то. Тем более, что снюс наловчились делать и у нас.

Железная банка, как от старых леденцов, – в ней 20-30 пакетиков из фильтровальной бумаги. Внутри – синтетический никотин, как правило, китайского производства, (продается литрами), какой-то наполнитель и ароматизатор. Причем, никотин там содержится в таких дозах, что даже матерых курильщиков, привыкших спать с зажженной «беломориной» в зубах, с непривычки трусит и колбасит от одного пакетика снюса.

Что поражает в этой истории? Уже в начале учебного года, адекватным людям стало ясно, что в стране началась эпидемия аналогичная эпидемии «спайсов» и «курительных смесей». То есть, торгаши нашли нишу, которая не регулируется законодательно и позволяет легально сбывать психоактивные вещества кому угодно. А так как снюс является по своим свойствам легким наркотиком – сбыт и прибыль растет по экспоненте.

При этом, уши закладывает от рассуждений о здоровье российской нации, демографическом кризисе, «защите детей» и прочем. Каждый оратор, начиная с уровня дирекции ЖЭКа, считает своим долгом порассуждать на эти темы. Но, законопроект об ограничении (всего лишь!) торговли снюсом, в Госдуму почему-то подают депутаты-коммунисты. Не министр здравоохранения, не МВД, не детские правозащитники и омбудсмены! И начинается увлекательная игра в «прохождение законопроекта», согласования и доработки – все при деле. При этом, дети с синими губами от передозировки никотина, уже просто валяются штабелями на игровых площадках и в школьных туалетах.

Тут есть всего две причины. Первая, хорошо оправдывающая медлительное бездействие власти – информационный мир опережает традиционное бумажное законотворчество. И вторая причина – отсутствие государственной воли. Потому что для того, кто этой волей обладает, эпидемия снюса не составляет никакой проблемы. Губернатор краснодарщины это хорошо показал. Сначала сказал дежурную фразу о здоровье детей и жестких неотлагательных мерах. Потом собрал внеочередное заседание законодательного собрания и принял краевой закон. А что, так можно было? Можно. Если нужно.

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