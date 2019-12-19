49-летняя Наргиз вновь станет матерью

Наргиз Закирова не только успешная певица, но и многодетная мама. У 49-летней вокалистки трое детей: дочь Сабина от первого мужа, музыканта Руслана Шарипова, сын Ауэль от брака с Ернуром Канайбековым и дочь Лейла от Филиппа Бальзано. Помимо прочего артистка - счастливая бабушка пятилетнего Ноя. Однако в ближайшее время в семье звезды ожидается пополнение. Она планирует в скором времени еще раз ощутить радость материнства.

После появления внука Наргиз вновь задумалась о детях. Она посетила престижную клинику планирования материнства. Певица хотела заморозить яйцеклетки, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако вердикт врачей звучал как приговор: "Ваше время уже немножечко ушло, дамочка".

Вокалистка не стала рисковать. "Я знаю побочные очень страшные эффекты", - рассказала знаменитость в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Теперь Закирова планирует усыновить грудничка.

Звезда распланировала все на годы вперед. Она не станет водить четвертого ребенка в сад или школу. Наследник будет находиться на домашнем обучении и жить на две страны - в России и США. В Америке живут ее дочери и сын. Перевозить их в Россию Наргиз не собирается. "Он будет учиться исключительно тому, что ему интересно. Но если он скажет мне, что хочет в школу, то будем искать какую-то школу", - заверила женщина.

Певица усыновит русского ребенка. "Может быть, возьму совсем грудничка. Я готова к этому. Генетика генетикой, но окружение и воспитание тоже работают", - уверена многодетная мать.

Ксению Собчак шокировали ее слова. "Усыновить? Ты уже прямо решила? Это же очень тяжело", - сокрушалась телеведущая.

По словам Наргиз, ее решение усыновить ребенка поддержали старшие дети. Особенно радуется будущему брату или сестре Лейла.