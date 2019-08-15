Наргиз отказалась выступать с Фадеевым и Серябкиной

Не прошло и двух дней, как Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз. Эпатажная певица ушла в свободное плавание. Однако по Минску висят афиши предстоящего концерта Максима Фадеева. А приглашенными гостями выступления значатся Наргиз и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом MOLLY. Получается, что в октябре Наргиз предстоит выйти на одну сцену с бывшим продюсером.

Наргиз решила прояснить ситуацию. "Ни дня без приключений... Приветствую вас, земляне! Сегодня мои поклонники из Белоруссии оповестили меня о том, что по городу Минску висят афиши концерта, где заявлено мое имя. Данная информация не является подлинной", - заявила артистка.

Она заверила, что 12 октября не будет выступать ни в каких концертах с Серябкиной и Фадеевым. "Прошу принять это во внимание, в первую очередь, организаторов данного мероприятия, ну и, конечно же, моих дорогих поклонников", - предупредила исполнительница.

nargizzakirova_official Ни дня без приключений...

Напомним, неделю назад громом среди ясного неба прозвучало известие о том, что продюсер Маким Фадеев прекращает сотрудничество с певицей Наргиз. Поклонники сожалеют о случившемся и пытаются выяснить, что произошло. Ведь пару лет назад певица и музыкант демонстрировали полную гармонию. Ходили слухи об их романе. Масла в огонь тогда подлил Максим, вручив Наргиз золотое кольцо. Тем удивительнее было сообщение Наргиз о разгоревшемся скандале. Меж тем продюсер в дискуссии не вступает.

Ранее сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева сделали заявление о том, что так и не увиделись с Наргиз после сообщений о расторжении контракта. При этом в "MALFA" утверждают, что артистка не выходила с ними на связь.

Пролил свет на сложившуюся ситуацию звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Кроме этого появились слухи о том, что якобы Ольга Серябкина вдрызг разругалась с Наргиз и упросила Фадеева выгнать эпатажную певицу. С другой стороны, поклонники продюсера утверждают, что конфликт спровоцировала именно Наргиз. Якобы певица слишком зазвездилась. Теперь артистка оказалась в очень сложной ситуации, поскольку у нее нет своих песен. Композиции принадлежат Фадееву.