Самая сексуальная бабушка в мире сменила пол в Instagram
49-летняя Джина Стюарт из Австралии, которую также называют самой сексуальной бабушкой в мире, изменила указанный в своём аккаунте Instagram пол с женского на мужской. По её словам, она сделала это, чтобы обойти "сексистские" алгоритмы.
Джина Стюарт пожаловалась на то, что соцсеть блокирует публикуемые Джиной снимки в белье и купальниках, объясняя это "нарушением правил сообщества", несмотря на то, что ничего оскорбительного и запрещённого на фотографиях нет.
- Instagram настолько зацензурировал мой контент, что мой аккаунт из-за банов перестал развиваться, - передаёт слова Стюарт The Sun.
Молодая бабушка отмечает, что блокировка контента прекратилась сразу после изменений в графе "Пол", а количество подписчиков увеличилось сразу на 10 тысяч за месяц
- Я поражена: из-за виртуальной смены пола мою страницу снова стало везде видно. Как будто алгоритм оставил меня в покое, идентифицировав как мужчину, рассказывает Джина.
У Джины Стюарт четверо детей и один внук. Она считает, что статус бабушки никак не мешает ей демонстрировать свою красоту.
Ранее сайт "Комсомольской правды" писал об образе жизни Джины Стюарт и о том, что в случае победы в конкурсе «Мисс журнал Maxim», она отдаст свой выигрыш на реабилитацию подруги после инсульта.
ИСТОЧНИК KP.RU