Самая сексуальная бабушка в мире сменила пол в Instagram

49-летняя Джина Стюарт из Австралии, которую также называют самой сексуальной бабушкой в мире, изменила указанный в своём аккаунте Instagram пол с женского на мужской. По её словам, она сделала это, чтобы обойти "сексистские" алгоритмы.

worldshottestgrandma В преддверии Рождества Джина Стюарт опубликовала несколько снимков в бикини, стилизованном под костюм Санта-Клауса

Джина Стюарт пожаловалась на то, что соцсеть блокирует публикуемые Джиной снимки в белье и купальниках, объясняя это "нарушением правил сообщества", несмотря на то, что ничего оскорбительного и запрещённого на фотографиях нет.

worldshottestgrandma Сложно поверить, что у "самой сексуальной бабушки в мире", как гласит ник Джины в Instagram, действительно есть четверо детей и внук

- Instagram настолько зацензурировал мой контент, что мой аккаунт из-за банов перестал развиваться, - передаёт слова Стюарт The Sun.

worldshottestgrandma Помимо деталей своей жизни и демонстрации своей красоты, Джина рассказывает подписчикам о полезных свойствах тех или иных своих любимых продуктов

Молодая бабушка отмечает, что блокировка контента прекратилась сразу после изменений в графе "Пол", а количество подписчиков увеличилось сразу на 10 тысяч за месяц

worldshottestgrandma же почти Хэллоуин! Я украсила дом огромными летучими мышами, надеюсь сфотогравировать их в ближайшие дни. Оставайтесь на связи, я вам покажу их, они действительно страшные и шумные

- Я поражена: из-за виртуальной смены пола мою страницу снова стало везде видно. Как будто алгоритм оставил меня в покое, идентифицировав как мужчину, рассказывает Джина.

worldshottestgrandma Джина Стюарт делится не только фото, но и видеороликами

У Джины Стюарт четверо детей и один внук. Она считает, что статус бабушки никак не мешает ей демонстрировать свою красоту.

Ранее сайт "Комсомольской правды" писал об образе жизни Джины Стюарт и о том, что в случае победы в конкурсе «Мисс журнал Maxim», она отдаст свой выигрыш на реабилитацию подруги после инсульта.