2019-12-19T14:07:41+03:00
Умные вещи

Владимир Маркони проведет новогодний эфир в Одноклассниках

В новогоднюю ночь пользователи узнают, что скрывается под елкой у Александра Реввы, о чем мечтает Manizha, что за подарки приготовил Витас и какие хлопушки любит Звонкий
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В ночь с 31 декабря на 1 января социальная сеть Одноклассники во второй раз покажет собственное новогоднее шоу.В ночь с 31 декабря на 1 января социальная сеть Одноклассники во второй раз покажет собственное новогоднее шоу.
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В ночь с 31 декабря на 1 января социальная сеть Одноклассники во второй раз покажет собственное новогоднее шоу. В этот раз проект создан совместно с федеральным телеканалом «ТВ-3». Праздничный эфир проведет популярный актер и ведущий Владимир Маркони, его соведущим станет Евгений Рыбов, постоянный ведущий онлайн-шоу «ОК на связи!».

Как и в 2018-м, шоу получило название «Настоящий Новый год», только в 2019 к нему добавилась приставка 2.0 – как символ развития проекта и наступающего 2020 года. Концепцией «Настоящего Нового года 2.0» снова стали искренние эмоции, которые подарят зрителям участники шоу. На съемочной площадке OK постарались создать такую атмосферу, которая располагала героев новогоднего эфира к настоящим, ненаигранным реакциям. Съемки проекта проходили как в уютных квартирах звезд, так и на праздничных московских улицах. Владимир Маркони и Евгений Рыбов заходили в гости к популярным музыкальным исполнителям, актерам и спортсменам, а кого-то встречали в городе.

В новогоднюю ночь пользователи узнают, что скрывается под елкой у Александра Реввы, о чем мечтает Manizha, что за подарки приготовил Витас и какие хлопушки любит Звонкий.

В съемках проекта также приняли участие Zivert, Елка, Мари Краймбрери, группа BrainStorm, Юлианна Караулова, Яна Троянова, группа Альянс и многие другие.

В новогоднюю ночь пользователи узнают, что скрывается под елкой у Александра Реввы.

В новогоднюю ночь пользователи узнают, что скрывается под елкой у Александра Реввы.

Шоу «Настоящий Новый год» начнется в социальной сети Одноклассники и в эфире телеканала «ТВ-3» 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Посмотреть эфир можно в официальной группе «Одноклассники. Все OK!» на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях OK, в приложениях на iOS и Android, а также на большом экране — в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV.

В съемках проекта также приняла участие Елка.

В съемках проекта также приняла участие Елка.

В 2018 году Одноклассники впервые провели собственный новогодний эфир. Шоу «Настоящий Новый год» стало уникальным событием: социальная сеть занялась производством контента для новогодней ночи и смогла переломить тренд 31 декабря, когда активность аудитории видео падает — пользователи остались в соцсети, чтобы посмотреть эфир. В результате шоу только в новогоднюю ночь собрало 5 миллионов уникальных просмотров в ОК и больше 7 миллионов — за все праздники.

Пользователи узнают какие хлопушки любит Звонкий.

Пользователи узнают какие хлопушки любит Звонкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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