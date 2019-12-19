2019-12-19T18:04:40+03:00
Звезды

Родные Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергли информацию, что актрису сдали в дом престарелых

Народной артистке действительно стало плохо и ее положили в реанимацию.
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Лидия Николаевна с правнуком Савиком. Фото сделала Ольга Шукшина несколько дней назад у Лидии Николаевны дома.Лидия Николаевна с правнуком Савиком. Фото сделала Ольга Шукшина несколько дней назад у Лидии Николаевны дома.
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В Сети появилась информация, что в одном из подмосковных приютов для пожилых людей заметили Лидию Николаевну Шукшину. Мол, долгое время она находилась в больнице в тяжелом состоянии, а после выписки ее родные сдали пожилую актрису в дом престарелых.

Возмущенные этой «новостью» родственники народной артистки сами позвонили в редакцию и попросили разоблачить недоброжелателей, которые распускают слухи.

- Неделю назад маме действительно стало плохо. Но не в доме престарелых, а в своей квартире на улице Бочкова. На фоне перемены погоды у нее обострилась бронхиальная астма. Была сильная отдышка, проблемы с сердцем, отеки, - рассказала младшая дочь Лидии Николаевны Ольга Шукшина. - Я повезла ее к эндокринологу. Врач посоветовала срочно ехать в больницу. Было подозрение на тромбоз, маме провели обследование. К счастью, никакого тромбоза и других проблем с венами не обнаружилось. Но работа сердца врачам не понравилась. И маму положили в реанимацию.

На следующий день врачи меня обрадовали: у Лидии Николаевны нет ни инфаркта, ни тромбоза. Да, есть возрастные проблемы, и ее пламенный мотор работает, к сожалению, не так, как в молодости. Из реанимации ее перевели в терапевтическое отделение и назначили курс интенсивной терапии. На третий день мама уже просилась домой. Вот и все.

- Так сейчас она дома или в больнице?

- Пока в больнице, как и настаивают врачи. Вмешался Бари Алибасов, который сказал, что ехать домой ей еще рано. Надо отдать должное Бари Каримовичу: мама его слушает как никого в нашей семье. Часто он дает дельные советы. В больнице у нее прекрасные условия, отдельная палата. Бари о ней заботится, заменил батарейки на ее слуховом аппарате. Все хорошо.

Очень обидно, что пошла информация по Сети, мол, мама брошена всеми, что она в доме престарелых.

Наоборот, сейчас мы живем душа в душу. Я вернулась к ней и очень рада этому обстоятельству. С июня мы с ней неразлучны. Так что у нас в семье все хорошо. Сейчас каждый день навещаю ее в больнице. Мы общаемся с моей племянницей Аней, вместе решаем многие проблемы. И я верю, что со временем все члены нашей большой семьи, смогут найти общий язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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