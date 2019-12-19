2019-12-19T20:31:32+03:00
Происшествия

На Лубянке устроили теракт: Трое с автоматами ворвались в приемную контрразведчиков

Сотрудники ФСБ России ликвидировали нападавших
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полицейский на месте стрельбы в центре Москвы.Полицейский на месте стрельбы в центре Москвы.Фото: Александр БОЙКО
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Около 18.10 трое с автоматами ворвались приемную в доме 23 по улице Кузнецкий мост. В перестрелке с охраной здания они получили ранения. Выбежать смог только один из бандитов. Он добежал до площади Воровского, где в перестрелке убил сотрудника ГИБДД, и попытался скрыться в Фуркатовском переулке, где через час был ликвидирован сотрудниками ФСБ, которые охраняли соседнее здание, — сообщили "Комсомолке" в ФСБ России.

Перестрелка: человек лежит на земле.

По предварительной информации бандиты собирались взорвать бомбу, но сделать им это не удалось. Сумку с бомбой исследуют саперы.

Выстрелы у приемной ФСБ раздались в Москве вечером 19 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выстрелы у приемной ФСБ раздались в Москве вечером 19 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия, - сообщила "КП" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что террористы выбрали время, когда все руководство и многие сотрудники ФСБ уже находились в Кремле. Там проходили торжественные мероприятия по случаю 102-летия работников ведомства. 20 декабря в России отмечается День работника органов госбезопасности.

В перестрелке на Лубянке пострадал человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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