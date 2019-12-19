Ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» о стрельбе на Лубянке: Это конкретный террористический почерк, никакой это не псих

- Это четко спланированный теракт. У нападавшего было автоматическое оружие. Он пытался захватить приемную ФСБ, пройти внутрь здания. Встретил отпор. Есть основания полагать, что на нем было взрывное устройство. Этот человек уничтожен, сейчас саперы занимаются его разминированием. По городу введен план «Сирена», в ближайшее время будут искать его подельников. Это серьезный теракт, и ответственность за него возьмет какая-то крупная террористическая организация.

Подполковник ФСБ Алексей Филатов: «Это серьезно подготовленный теракт, а не неуравновешенный псих» 00:00 00:00

- Завтра День сотрудников органов государственной безопасности. Это не случайность?

- Конечно нет! Выбрано место - приемная ФСБ, центр Москвы, накануне 102 годовщины основания ВЧК/КГБ/ФСБ. Это конкретный террористический почерк, никакой это не псих. Это подготовленный человек серьезной террористической структурой. В этом году не было проведено в России ни одного успешного теракта. Проведена гигантская работа, много людей из бандитского подполья было нейтрализовано. И это первый теракт в конце года и накануне годовщины структуры, которая с этой болезнью успешно борется.

Полковник запаса ФСБ, ветеран подразделения антитеррора АЛЬФА Алексей Филатов.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Почему не удалось предотвратить этот теракт на стадии подготовки?

- Это самый сложный вид терроризма. Страна прошла страшные теракты, Норд-Ост, Беслан... Было огромное количество жертв, большое количество боевиков. С такими масштабными диверсиями мы научились бороться, их подготовка не может пройти бесследно. Структуры ФСБ с такими вызовами успешно борются. Но с одиночками бороться крайне сложно. Они может не всегда могут нанести ощутимый урон, но найти их в миллионном городе очень сложно. Тут человека можно поставить на путь террора, даже не общаясь с ним глаза в глаза. И мы сейчас имеем дело именно с таким видом этой заразы, очень опасным.

- Силовые структуры сработали адекватно?

- У террориста в таком густонаселенном месте, конечно, есть преимущество в эффекте неожиданности. С автоматическим оружием он может положить не один десяток человек. Насколько я знаю, есть ранены, есть убитые. Об этом рано говорить, раньше утра точной информации не будет. То, что он уничтожен, уже хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750694" frameborder="0"></iframe> Перестрелка: человек лежит на земле.

- Не удивила спокойная реакция жителей Москвы?

- Это русский менталитет, московский. Людей уже ничем не удивить. Любопытство иногда побеждает инстинкт самосохранения, и они ради хорошего кадра лезут под пули.

Место происшествияФото: Рушан КАЮМОВ

На Лубянке возле здания ФСБ произошла перестрелка. Подробности происшествия продолжают поступать. Уже известно о нескольких пострадавших, в Минздраве подтвердили, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения. По предварительным данным, в нападении участвовали несколько человек, их нейтрализовали. место происшествия оцеплено. Следственный комитет возбудил уголовное дело уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Олег Кашин: Теракт у ФСБ по шоку сравним с приземлением Руста на Красной площади 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750666" frameborder="0"></iframe> Кадры из видео очевидца стрельбы, снятого в кафе в центре Москвы.

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