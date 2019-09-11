2019-09-11T00:29:47+03:00
Звезды

Иван Ургант показал юную и красивую жену

Телеведущий оберегает свою семью от излишнего внимания публики
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/urgantcom/Фото: instagram.com/urgantcom/
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Иван Ургант хоть и является публичной персоной, но выставлять свою личную жизнь на показ, как это делают многие российские знаменитости, не спешит. Он крайне редко делится снимками близких ему людей. Не так давно 41-летний шумен показывал своих дочерей. А в этот раз опубликовал совместный снимок с женой Натальей Кикнадзе.

Иван Ургант 12 лет счастливо женат на Наталье Кикнадзе. Они слывут одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. "И для меня, и для Наташи наш брак является вторым", - подписал он совместную фотографию.

urgantcomurgantcom
Эрика, Валерия и Нина
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Поклонники удивились тому, как молодо выглядит Наталья. Они засыпали Ивана вопросами, точно ли на фото с ним жена. "Очень красивая и как хорошо выглядит", "Иван, мне кажется, или ваша жена с годами помолодела?", "Смотритесь отлично", "Красивая и крепкая пара", "Ну почему вы такие идеальные?", "Какая все-таки хорошая пара", "Иван, вы идеально друг другу подходите", - комментируют подписчики.

Напомним, первая жена Ивана - Карина Авдеева. Около пяти лет он жил с Татьяной Геворкян, телеведущей MTV. Однако свадьбы поклонники пары так и не дождались.

Со второй женой Натальей Кикнадзе телеведущий учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере сделал ей предложение руки и сердца. Но поженились они лишь спустя годы.

У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия. Шоумен и его супруга предпочитают тихую семейную жизнь. Они часто ездят в Америку, где живет и учится 19-летняя Эрика, которую Иван не раз называл своей дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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