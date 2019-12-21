"Вот это отфотошопила!": Полину Диброву обвинили в попытках скрыть возраст 60-летнего мужа

Дмитрий Дибров вот уже десять лет счастлив в браке с красавицей Полиной Дибровой. Четвертая жена на 30 лет младше известного телеведущего. Разница в возрасте в 30 лет ничуть не мешает супругам наслаждаться обществом друг друга. У пары подрастают три сына, младшему из которых четыре года. Однако влюбленные подумывают о дочке.

Дмитрий Дибров познакомился с Полиной Наградовой, когда ей было 17 лет. Два года, как признавался телеведущий, он растил и воспитывал будущую супругу. Когда красавице исполнилось 20 лет, они поженились. Произошло это в марте 2009 году. Их первенец - сын Александр - родился через год, 10 февраля 2010 года. Сын Федор появился на свет 6 декабря 2013 года, а младший Илья - 27 мая 2015 года.

Многодетная мама очень трепетно относится к знаменитому супругу. И не скрывает, что счастлива в браке: "Просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении. Даже не верится, треть своей жизни я с этим человеком. Я герой, влюбленный герой".

polinadibrova Мой дорогой муж...

Полина постоянно публикует в блоге фото с мужем и детьми. Однако один из снимков не на шутку разозлил ее подписчиков. Многодетную маму обвинили в попытках скрыть возраст мужа. Дело в том, что в кадре Дмитрий не похож на себя. Подписчики уличили Диброву в использовании фотошопа.

"Вот это отфотошопила!", "К чему так ретушировать фотографии, если на ней не узнать человека", "На фото молодой современный мужчина!", "Ну, всем хочется выглядеть моложе. Полина, он рядом с вами расцветает", "Не узнала даже сразу, думала, что за мужик в вашем блоге", "А вот эти полоски сбоку , к чему", "Полина, вот это вы его омолодили!", - делятся обыватели.

Сама Полина не стала реагировать на комментарии. Впрочем, это не первый раз, когда чета Дибровых подвергается критике. "Доброжелатели усиленно подчеркивают в моих постах разницу в возрасте. Разница, между мной и Димой велика. И самая большая - не возраст. Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас. Совсем не интересно быть одинаковыми. Мне бы скучно было жить", - заявляла хейтерам супруга телеведущего.

Кстати, Дмитрий оградил молодую жену от бытовых проблем. 30-летняя Диброва не без гордости рассказывала, что ее муж сделал все от него зависящее, чтобы у нее было свободное время на себя, а материнство было бы ей в радость. Она может позволить себе нанять прислугу и переложить на них рутинную работу по дому. "Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Люди в квартирах не справляются с хозяйством, а тут целый дом и три ребенка", - делилась Полина.