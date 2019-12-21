2019-12-21T23:10:24+03:00
Звезды

Алла Пугачева все-таки появится в новогодних программах

Телеэфиру на федеральном канале Примадонна предпочла Ютуб
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева все-таки появится в новогодних программахАлла Пугачева все-таки появится в новогодних программахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все меньше людей смотрит телевизор, и все больше зрителей у различных Ютуб-каналов. Осознали это и большие звёзды. Так, Максим Галкин на прошлой неделе представил своё новое шоу «Музыкалити» на Ютуб-канале Басты «Газгольдер». По сюжету программы молодое поколение и динозавры шоу-биза обсуждают там песни из топа iTunes. А сейчас телевизору Ютуб предпочла и Алла Пугачева.

Напомним: в интервью «КП» на прошлой неделе директор Примадонны Елена Чупракова заявила, что Алла Борисовна не будет в этом году сниматься в новогодних огоньках. Поклонники «женщины, которая поёт», безусловно, расстроились, поскольку ждали, что АБ завершит свой юбилейный год (в апреле звезда отметила 70-летие) новогодней премьерой.

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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,КАК ЛЮБЯТ В ЖИЗНИ РАЗ...
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Рассказали «КП» забавную зарисовку на телеканале НТВ. Конечно же, на условиях анонимности. Мол, к празднику телеканал снимал мюзикл, в основу которого легли песни поэта и бизнесмена Михаила Гуцериева. В мюзикле снялись все, кто пел песни маэстро.

- Все, кроме Аллы Пугачёвой, - поведал «КП» источник на телеканале НТВ. - Ждали на съёмках Пугачеву. То она обещала приехать, то отменяла съёмку. В итоге не приехала.

В огоньке Первого канала Аллы Борисовны тоже не будет. Там будет петь София Ротару и другой привычный набор знаменитостей.

Как выяснилось, Пугачева все-таки появится в новогоднем эфире. Правда, не на телеканале, а в Ютубе.

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НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА! СКОРО! На YouTube-канале Настя Ивлеева Это будет что-то с чем-то! #новыйгод
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- Новогодняя премьера. Скоро! На YouTube-канале «Настя Ивлеева» Это будет что-то с чем-то! - выложил анонс новогоднего шоу Ивлеевой Максим Галкин.

Судя по ролику, не только АБ, но и Максим Галкин снялись в хулиганском проекте Ивлеевой.

Вероятно, Максим заманил свою супругу в этот проект, поскольку давно симпатизирует таланту Насти Ивлеевой. С блогером Галкин познакомился во время съёмок ее шоу. Говорят, Ивлеева ещё до знакомства с Галкиным мечтала заполучить Примадонну в свой проект. Впрочем, как и Дудь. Но в данном случае больше повезло Насте. Дружба в российском шоу-бизнесе всегда играла не последнюю роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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