2019-12-23T00:29:05+03:00
Звезды

"Сообразили на троих": Варум и Агутин ради дочери решились на неожиданный поступок

20-летняя Елизавета с малых лет живет в США
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елизавета Варум много лет живет в Америке и с родителями видится от случая к случаюЕлизавета Варум много лет живет в Америке и с родителями видится от случая к случаюФото: Instagram.com
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Анжелика Варум и Леонид Агутин души не чают в своей красавице-дочке Лизе. 20-летняя девушка пошла по стопам звездных родителей, а не так давно выступила с ними на одной сцене.

Елизавета Варум много лет живет в Америке и с родителями видится от случая к случаю. К разлуке с мамой и папой она привыкла с рождения. Сразу после появления Лизы на свет Анжелика Варум и Леонид Агутин улетели на гастроли.

С малышкой с первых дней ее жизни были любящие бабушка и дедушка - родители Анжелики. Звездная чета, вспоминая то время, рассказывали, что видели дочку максимум несколько раз в месяц, что сильно их огорчало.

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Воспитанием Лизы занимались композитор Юрий Варум и его супруга Любовь. В 2003 году девочка окончательно переехала в Майами. "Когда Лиза уехала в Америку, ей было всего пять лет. В Америке для нее все привычно", - делилась Варум в одном из интервью.

Наследница Анжелики и Леонида окончила в Штатах колледж и создала свою рок-группу. Девушка пишет музыку и играет на гитаре, пытаясь достичь успеха на музыкальном поприще.

В начале декабря наследница артистов прилетела в Москву. Она выступала вместе с родителями. Исполнила несколько своих песен в стиле рок.

Леонид Агутин несказанно рад видеть наследницу. Ради ребенка звездные родители решились на неожиданный поступок. "Дочь из Америки прилетела, мы в подарок ей, ее сердцу, делаем с ней татуировку", - поделился заслуженный артист в эфире программы "Ты не поверишь!".

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Агутину сейчас 51 год. Он много чего повидал за свою жизнь, однако у певца и мысли не возникало пойти в тату-салон. Мастер будет наносить одинаковые рисунки всему звездному семейству. "Я, жена и дочь сообразили на троих. Совместная татуировка станет еще одной нитью, которая свяжет нашу семью", - уверен Леонид.

Напомним, Варум и Агутин познакомились в 1997 году. Сначала это был просто творческий тандем, однако рабочие отношения быстро переросли в романтические. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза. Артисты зарегистрировали свои отношения в 2000 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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