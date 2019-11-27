"Нет любви - нет семьи": Анжелика Варум откровенно о жизни с Агутиным

Анжелика Варум и Леонид Агутин - одна из крепких пар в российском шоу-бизнесе. Пара вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в 2000 году. За 20 лет чего только про них не говорили, а уж сколько раз разводили - и не счесть. Однако влюбленные по сей день вместе, хотя и они не застрахованы от семейных кризисов.

"Идеальный брак - это миф. Есть отношения между мужчиной и женщиной, которые трансформируются и с течением жизни принимают новые формы в зависимости от бесконечного множества факторов. И у каждого этот список свой", - уверена Анжелика Варум.

Прожив с Леонидом Агутиным более 20 лет, она точно знает - от конфликтов никто не застрахован. Бесконечные переезды, гастроли, бытовая неустроенность - все это, безусловно, внешние раздражители. "Это настолько закономерный и прогнозируемый процесс, что никто из нас не акцентирует на этом внимания. Оба можем в какой-то момент сорваться", - цитирует ее wday.ru.

Но с возрастом, по признанию певицы, она научилась сглаживать острые углы: "Я, конечно, уже научилась действовать не в лоб, но периодически срываюсь на цыганочку. Семья в нашем возрасте зиждется не столько на страсти, сколько на душевной привязанности и ответственности друг за друга. Речь, безусловно, идет о браках между по-настоящему близкими по духу родными людьми".

Анжелика заявила, что после 45 лет женщина становится очень уязвимой: "Меняются ее внешность, гормональный фон, манера поведения. Все это влияет на самооценку. И от того, насколько ее мужчина понимает это и готов поддержать в переходный период, зависит ее благополучие".

При этом, по ее словам, залогом долгой и счастливой семейной жизни является любовь . "Есть любовь - есть семья, нет любви - нет семьи. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, так это то, что человек рожден для счастья. Это главное правило! Нет счастья - нет смысла…", - заключила Анжелика Варум.