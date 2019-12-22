"Натурально накрыло": домработница до сих пор в шоке от пятиэтажной усадьбы Алсу

Алсу с детства была окружена роскошью. Звезда выросла в очень обеспеченной семье. А 13 лет назад вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Их свадьбу до сих пор вспоминает весь российский бомонд. От родителей и гостей молодые получили в подарок деньги, загородный дом и автомобиль Bentley. Супруги воспитывают троих детей. В 2006 году в США родилась их старшая дочь Сафина. Через два года в Израиле певица родила вторую дочь Микеллу. А три года назад в том же Израиле на свет появился сын Рафаэль.

Алсу не раз признавалась, что все свои силы отдает семье и воспитанию детей. Однако и карьеру певицы она оставлять не хочет. Ян Абрамов супругу во всем поддерживает. В недавнем интервью певица призналась, что старается хвалить своих детей только за дело. А неоспоримым авторитетом в семье считает своего мужа. При этом, по словам исполнительницы, она не может сказать, что супруг проявляет повышенную строгость по отношению к детям. Просто для дочерей и сына отец - непоколебимый авторитет.

"Он много работает. Иногда приходится подключать папу. Слова «я сейчас папе скажу» действуют магически", - заявила звезда.

alsou_a И пусть весь мир подождет

Смотреть за хозяйством вокалистке помогает штат прислуги. На днях домработница Алсу поделилась откровениями о работе в особняке звезды. Женщина не скрывает, что она до сих пор вспоминает, какое впечатление на нее произвел роскошный дом исполнительницы.

Домработница Алсу поделилась откровениями о работе в особняке звезды. Фото: кадр программы «Звезды сошлись»

На уточняющий вопрос телеведущего Оскара Кучеры: "Сколько комнат в доме было?", Надежда ответила: "Спросите, сколько там этажей!". "Меня просто накрыло. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба высотой в пять этажей", - поделилась Надежда Романова в эфире программы "Звезды сошлись".

По словам женщины, она постоянно боялась заблудиться. "Самое сложное было - быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься и просто не потеряться", - поделилась она. Романова подчеркнула, что никогда не видела подобных домов.

alsou_a Алсу с дочками Микеллой и Сафиной

Домработница проработала у Алсу два года. За это время проблем в общении со звездным семейством она не испытывала, да и атмосфера в доме была очень доброжелательная.

В обязанности домработницы входило воспитание и обучение младшей дочери певицы - Сафины. Женщина с теплотой вспоминает о работе с ребенком: "Сафинка замечательная девочка".