2019-12-20T12:25:47+03:00
Происшествия

"Про оружие он знает даже больше, чем требуется": В 2016 году "лубянский стрелок" Евгений Манюров блестяще прошёл все проверки

Разрешение на ношение оружия у него было до 2021 года [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Этот человек больше всего в своей жизни любил оружиеЭтот человек больше всего в своей жизни любил оружиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Подмосковном Подольске, где вместе с мамой жил "лубянский стрелок" 39-летний Евгений Манюров, сейчас только и говорят о ЧП, случившемся в Москве 19 декабря. Что уж там взбрело в голову убийце, гадают все. Достоверно ясно только одно: этот человек больше всего в своей жизни любил оружие. Мечтал стать мастером спорта по стрельбе, не вылезал из тиров, а дома бережно хранил свои любимые "игрушки": нарезанные, гладкоствольные, газовые. В арсенале стрелка было семь видов оружия. И с документами - полный порядок!

"Комсомолке" удалось пообщаться с руководством некоммерческой школы "Русичъ", где Евгений Манюров часто бывал. Школа с одним из самых бюджетных тиров Подольска всего в 15 минутах ходьбы от его дома. Но сюда Манюров приходил не только пострелять по мишеням.

Дом, где вместе с мамой жил "лубянский стрелок" 39-летний Евгений Манюров Фото: Александр БОЙКО

Дом, где вместе с мамой жил "лубянский стрелок" 39-летний Евгений МанюровФото: Александр БОЙКО

Именно здесь он проходил экзамен на продление разрешения на оружие. До нас в НОЧУ ДПО «РУСИЧЪ" уже наведались сотрудники ФСБ. Руководству общаться с журналистами запретили, но на условиях анонимности кое-что нам все-таки рассказали.

- Первое разрешение он получил еще в 2011 году. Срок истёк через 5 лет и он пришел к нам. По стандартной процедуре прошёл проверку на знание правил безопасного обращения с оружием. Экзамен из двух частей состоит: теория и практика. Учить его не нужно было, все от зубов отлетало. Про оружие он знает даже больше, чем требуется. Многие мужчины любят это дело, но этот просто фанатик.

- А как он стрелял?

- На экзамене в тире он тоже не оплошал. Стрелял он средне, но говорил, что это дело времени, что мы еще о нем услышим. Мол станет лучшим стрелком. Но что вот так все закончится, догадаться было невозможно. На вид спокойный мужик, замкнутый немного. Но когда речь шла про стволы он будто оживал. На тот момент, казалось, что это просто увлечение и не более того.

Манюрова ликвидировали во время спецоперации Фото: Соцсети

Манюрова ликвидировали во время спецоперацииФото: Соцсети

- После этого экзамена вы ему разрешение выдали?

- Не совсем так. Мы в 2016 году выдали ему акт проверки. То есть простое заключение: стрелять умеет, правила знает. Без этого документа разрешение не продлят. Потом он прошёл псих и наркодиспансеры и с пакетом документов обратился в лицензионный отдел полиции. Так вот, это они, а не мы ему разрешение выдали. Срок действия стандартный: 5 лет. Так что до 2021 года он мог с оружием ходить по городу вполне легально.

За акт проверки Манюров заплатил 5 тысяч рублей. А вот в тире в последнее время появлялся не так часто. По словам тренеров, он жаловался на нехватку денег и говорил, что тренируется где-то в лесу.

Напомним, Евгений Манюров, вечером, 20 декабря открыл стрельбу в центре Москвы. По официальным данным, погиб один сотрудник ФСБ, еще двое получили тяжёлые ранения. Стрелка ликвидировали во время спецоперации.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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ИСТОЧНИК KP.RU

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