Одинокий волк жалости не имеет

Смерть обесценилась в последние годы, стала обыденностью и никого уже не трогает. Привыкли. Приучили. Потом, после очередного «масс-шутинга» (массового расстрела безоружных и случайных людей в общественном месте), лидеры мнений начинают ломать головы - как же так вышло? Действительно, как?

Смертью переполнен весь информационный поток который мы потребляем. Не спасают даже фарисейские предупреждения о возрастных ограничениях в фильмах и играх и размытые лица трупов в новостях. Реальная смерть больше не шокирует немалую часть нашего общества. Людям кажется, что она неотличима от смерти в кинематографе или в компьютерной игре - спасибо создателям натуралистичного контента, стараются. Спасибо Тарантино - в последних убийствах в «Однажды в Голливуде» он превзошел самого себя, хотя, казалось, куда уж дальше-то ехать? Только в сторону полной натурализации. Пока за кадром остается запах крови, запах разлагающейся плоти - его иногда невозможно отстирать от одежды, я знаю.

А еще, невозможно показать возникающую после убийства цепь несчастья и боли у детей, родственников, друзей погибших… Ведь у девочки, которой Тарантино руками Брэда Питта размозжил голову о каминную полку, были мать и отец, сестра или брат… Как они восприняли ее убийство? А вот это уже неинтересно никому из потребителей и изготовителей продукта. Этого как бы нет, оно за кадром кино или жизни.

Над этими майками давно уже ржет вся Америка. Фото телеграмканала "База"

Правда, иногда случаются кровавые казусы - мир грез врывается в наш мирок и зритель достает из сейфа оружие и надевает идиотскую майку с одиноким волком. Над этими майками давно уже ржет вся Америка, они считаются униформой престарелых толстых девственников, ищущих себе такую же неказистую подругу. Так и есть, «стрелок с Лубянки» надел верную майку. Он, закаленный кинематографом, компьютерными играми и аниме «диванный воин», визуально-тренированный, способен убивать не содрогаясь. Социопат, которого невозможно вычислить спецслужбам, потому что он ни с кем не общается. И он идет убивать, как в кино. И продолжение последует, обязательно. Потому что осознания и выводов не было ни после «Колумбайна» в США, ни после «керченского расстрела» в колледже. И невозможно ничего изменить, пока мы сами этого не захотим.

Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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