2019-12-20T13:53:50+03:00
Общество

Одинокий волк жалости не имеет

Наш колумнист рассуждает о цене смерти в череде "масс-шутингов"
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Смертью переполнен весь информационный поток который мы потребляем. Не спасают даже фарисейские предупреждения о возрастных ограничениях в фильмах и играхСмертью переполнен весь информационный поток который мы потребляем. Не спасают даже фарисейские предупреждения о возрастных ограничениях в фильмах и играх
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Смерть обесценилась в последние годы, стала обыденностью и никого уже не трогает. Привыкли. Приучили. Потом, после очередного «масс-шутинга» (массового расстрела безоружных и случайных людей в общественном месте), лидеры мнений начинают ломать головы - как же так вышло? Действительно, как?

Смертью переполнен весь информационный поток который мы потребляем. Не спасают даже фарисейские предупреждения о возрастных ограничениях в фильмах и играх и размытые лица трупов в новостях. Реальная смерть больше не шокирует немалую часть нашего общества. Людям кажется, что она неотличима от смерти в кинематографе или в компьютерной игре - спасибо создателям натуралистичного контента, стараются. Спасибо Тарантино - в последних убийствах в «Однажды в Голливуде» он превзошел самого себя, хотя, казалось, куда уж дальше-то ехать? Только в сторону полной натурализации. Пока за кадром остается запах крови, запах разлагающейся плоти - его иногда невозможно отстирать от одежды, я знаю.

А еще, невозможно показать возникающую после убийства цепь несчастья и боли у детей, родственников, друзей погибших… Ведь у девочки, которой Тарантино руками Брэда Питта размозжил голову о каминную полку, были мать и отец, сестра или брат… Как они восприняли ее убийство? А вот это уже неинтересно никому из потребителей и изготовителей продукта. Этого как бы нет, оно за кадром кино или жизни.

Над этими майками давно уже ржет вся Америка. Фото телеграмканала "База"

Над этими майками давно уже ржет вся Америка. Фото телеграмканала "База"

Правда, иногда случаются кровавые казусы - мир грез врывается в наш мирок и зритель достает из сейфа оружие и надевает идиотскую майку с одиноким волком. Над этими майками давно уже ржет вся Америка, они считаются униформой престарелых толстых девственников, ищущих себе такую же неказистую подругу. Так и есть, «стрелок с Лубянки» надел верную майку. Он, закаленный кинематографом, компьютерными играми и аниме «диванный воин», визуально-тренированный, способен убивать не содрогаясь. Социопат, которого невозможно вычислить спецслужбам, потому что он ни с кем не общается. И он идет убивать, как в кино. И продолжение последует, обязательно. Потому что осознания и выводов не было ни после «Колумбайна» в США, ни после «керченского расстрела» в колледже. И невозможно ничего изменить, пока мы сами этого не захотим.

Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол

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Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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ИСТОЧНИК KP.RU

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