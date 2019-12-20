2019-12-20T15:52:25+03:00
Происшествия

Ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов: «У террориста было стороннее финансирование и куратор»

Полковник ФСБ запаса рассказал «КП» о некоторых деталях личности «стрелка с Лубянки»
Александр КОЦ@sashakots
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Евгений Манюров, вечером, 20 декабря открыл стрельбу в центре МосквыЕвгений Манюров, вечером, 20 декабря открыл стрельбу в центре МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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После стрельбы у здания ФСБ в СМИ появилось несколько версий о мотивах Евгения Монюрова, который застрелил сотрудника силовых структур и ранил несколько человек. Основные мы разобрали с генерал-майором ФСБ в отставке Александром Михайловым. О подробностях дела мы расспросили ветерана спецподразделения «Альфа» Алексея Филатова.

- От родителей Евгения Манюрова проскакивают странные фразы о его контактах с некими арабами. Могли человека завербовать боевики-исламисты?

- Судя по тому, как проведен теракт, это не случайный человек или псих, как кому-то могло показаться. Он был подготовлен, планировал акцию именно в этот день и в этом месте. Обратите внимание, что последние несколько месяцев он нигде не работал. При этом посещал стрелковый клуб. А боеприпасы стоят денег, и тренировки тоже не бесплатные, аренда направления в тире опять же. Судя по всему, у него было стороннее финансирование. А с учетом грамотного планирования, все-таки не обошлось без каких-то кураторов. Действительно в Сети появляется информация, что у него были какие-то контакты с людьми из арабского мира, но ее надо проверять.

О подробностях дела мы расспросили ветерана спецподразделения «Альфа» Алексея Филатова Фото: Иван ВИСЛОВ

О подробностях дела мы расспросили ветерана спецподразделения «Альфа» Алексея ФилатоваФото: Иван ВИСЛОВ

- То есть, это не одиночка в полном смысле слова?

- По моему мнению, так все четко подготовить в одиночку он бы не смог. Это не говорит о том, он состоял в какой-то террористической организации. Но человек попал в не очень позитивную жизненную ситуацию, этим могли воспользоваться вербовщики, которые ищут людей с комплексами. Одинокий замкнутый парень, без семьи, без отношений, с не очень крепкой психикой, подверженный комплексам. Предложили какое-то финансирование, рассказали, как выместить свою злобу на жизнь. Получилось то, что получилось. С одной стороны - неудачник, которому не давала, возможно, слава этих «героев»-стрелков из США, да и наших, типа керченского убийцы. С другой - жесткая рука, которая ему помогла выбрать удачные с точки зрения проведения теракта место и время. А это именно теракт, даже если гипотетически предположить, что он все спланировал сам.

Евгений Манюров всегда отоваривался патронами в соседнем с Подольском городе Климовске Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Евгений Манюров всегда отоваривался патронами в соседнем с Подольском городе КлимовскеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Говорят, у него была какая-то личная обида на сотрудников органов госбезопасности. Хотя он работал в ЧОПе, основанном отставниками спецподразделения «Вымпел».

- Эта мотивация может иметь место, но вряд ли она основная. Он поменял много ЧОПов, а в них, как правило, устроители или организаторы - ветераны силовых структур МВД, ФСБ, СВР. Многие отставники только этим и занимаются. Поэтому, куда ни обратись, везде будут торчать уши какой-нибудь силовой структуры. Работа чоповца - сложная, нудная, требующая выдержки. Там система штрафов, проверок. Он, видимо, нигде не уживался, конфликтовал с руководителями, переносил свою неприязнь на те силовые структуры, которые эти руководители раньше представляли. Такой у него комплекс. Но, повторюсь, именно этим вербовщики и пользуются.

- Может у него с головой просто был непорядок? Тогда вопрос, как он приобрел все это оружие.

- Я вам открою тайну, у нас, наверно, половина населения страны страдает легкой формой шизофрении. На дороге кто-то кого-то подрежет, могут выйти с пистолетом и выстрелить. Это же тоже нездоровое поведение. Кто-то себя хладнокровно ведет, предпочитая шаг назад, а кто-то прет буром. Я не думаю, что конфликт на работе так подействовал на его психику, что он решил проститься с жизнью. Была безадресная злоба, которую кто-то грамотно направлял на врага без имени и фамилии, просто против человека в форме.

Масюров был ликвидирован Фото: соцсети

Масюров был ликвидированФото: соцсети

- А зачем он по зданию стрелял, по окнам?

- Он шел явно на смерть, пути отхода не готовил, задача была наделать как можно больше шума. Надо было попасть в первые строчки новостей, выражая свое недовольство в том числе стрельбой по зданию ФСБ. И он, а точнее его кураторы, этого добились.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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Евгений Манюров всегда отоваривался в соседнем с Подольском городе Климовске [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

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