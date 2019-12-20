"Лубянский стрелок" неделю назад купил 100 патронов 308 калибра, хотя все знали, что он не охотник

Евгений Манюров, которого в сети уже прозвали "лубянским стрелком" за ЧП, которое он устроил у здания ФСБ в Москве несколько месяцев занимался стрельбой. В его арсенале было 7 единиц оружия. Карабин "Сайга" 308 калибра - самый интересный экземпляр в коллекции оружия 39-летнего мужчины. Именно его в день убийства он взял с собой, когда отправился из Подольска в Москву.

- Я на соревнования поехал, - последнее, что он сказал матери.

В магазин "Темп" в соседнем с Подольском городе Климовске еще утром, 20 декабря, наведались сотрудники ФСБ.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Люди знающие сразу поймут: ни на какие соревнования с таким оружием не ездят. Сайга 308 калибра не входит ни в один список спортивного оружия. Нам удалось выяснить, где же Манюров купил свой карабин. В магазин "Темп" в соседнем с Подольском городе Климовске еще утром, 20 декабря, наведались сотрудники ФСБ. Именно тут стрелок покупал все своё оружие (в его арсенале 7 стволов Ред.) Продавцы частного гостя знали в лицо.

- Неделю назад он купил у нас 100 патронов 308 калибра,- рассказал "КП" продавец-консультант.

- А карабин тоже тогда купил?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750699" frameborder="0"></iframe> Видео начала стрельбы в центре Москвы.

- Точно не могу сказать, но это было в этом году.

Карабин "Сайга" 308 калибра - самый интересный экземпляр в коллекции оружия 39-летнего мужчины. Именно его в день убийства он взял с собой, когда отправился из Подольска в Москву.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Сколько стоит такой карабин?

- Чуть меньше 30 тысяч рублей. Патроны, которые он брал : 20 рублей за штуку.

- Вам Сергей не казался подозрительным?

- Нет. Обычный покупатель. Разговорчивостью не отличался. Знал чётко, что ему в этот раз нужно.

- Часто у Вас такие карабины покупают?

- В день до двух штук продаём. Это недорогой вариант. Цены на хорошие ружья начинаются от 100 тысяч рублей. А такие карабины берут для охоты на крупных животных от 80 до 120 кг.

Именно тут стрелок покупал все своё оружие (в его арсенале 7 стволов Ред.) Продавцы частного гостя знали в лицо.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В подольских оружейный магазинах тоже побывали следователи. Парадокс, но в относительно небольшом городе Евгения Манюрова почти никто не знал. На условиях анонимности "Комсомольской правде " удалось пообщаться с владельцем охотничьего магазина, который много лет является профессиональным судьёй на стрелковых соревнованиях.

- Скажу сразу, что Манюров не был охотником. Его в сообществе никто, никогда не видел. Да и разрешения на охоту он не брал. Зачем тогда ему такой карабин? Точно не для спортивной стрельбы. Он для нее просто не подходит. Да и не был он спортсменом. Участвовал в соревнованиях всего один раз. В списках Федерации спортивной стрельбы его - нет.

- Не охотник, не спортсмен, тогда кто он?

- Отвечу грубо. Псих. Думаю, когда он брал этот карабин, он уже планировал преступление. "Сайга" сделан на основе автомата Калашникова. Не профессионал даже не отличит. Внутри иностранной патрон винчестер 308 калибра. Идеально для убийства человека.

Неделю назад стрелок купил 100 патронов 308 калибраФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Напомним, Евгений Манюров, вечером, 20 декабря открыл стрельбу в центре Москвы. Для его обезвреживания в центр были стянуту сотрудники силовых структур. Перестрелка продолжалась суть больше часа. Все это время людей не выпускали из ближайших офисов и заведений. В результате спецоперации Манюров был убит. По официальным данным, погиб один сотрудник ФСБ, еще двое получили тяжёлые ранения.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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