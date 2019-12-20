"Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?": сестра Фриске сорвалась из-за сравнения с Жанной

Неожиданное преображение сестры Жанны Фриске спровоцировало нешуточный скандал. Наталья Фриске давно подумывала возобновить карьеру певицы. На днях на рождественском благотворительном вечере она порадовала публику своим вокалом и невероятным сходством со знаменитой родственницей.

Наталья Фриске некоторое время выступала в группе "Блестящие". Вместе с коллективом она присутствовала на награждении MTV Russian Music Awards-2007. Правда, в группе сестра Жанны Фриске продержалась только три месяца. Постоянные гастроли сильно изматывали девушку и она приняла волевое решение уйти из коллектива.

"Мотаться по городам и весям - не мое. Я люблю находиться дома и вести спокойный образ жизни. Слава мне не нужна", - признавалась Наталья. Однако в 2018 году Наталья удивила публику, когда на концерте в память об умершей сестре исполнила песню "Две планеты".

Многие тогда обратили внимание, что младшая Фриске заметно похудела и похорошела. "Исключила из рациона хлеб, сладкое. В качестве поощрения раз в месяц позволяю себе вкусный бургер. Регулярно хожу на массаж", - рассказывала девушка.

Она также не скрывает, что ради идеального тела сделала липосакцию. "Я на 12 килограммов похудела. Меня все устраивало, кроме низа живота. Как я ни старалась, проблемные зоны все равно оставались. Поэтому в 32 года решилась на операцию", - заявила она в эфире "Звезды сошлись".

Наталья Фриске призналась, что всегда мечтала быть похожей на свою старшую сестру: "Я за ней никогда не могла убежать. Особенно когда она приезжала на какие-то праздники, я очень ждала, когда она уедет, чтобы съесть кусок колбасы. Потому что она меня всегда ругала за это".

И вот спустя время младшая Фриске добилась желаемого результата - она просто копия Жанны. Теперь девушка смело может надевать короткие платья. Кроме того, волосы красавицы уложены в мелкие кудряшки, как любила ее знаменитая родственница.

friske_natalia Милая моя, спасибо тебе огромное за мои кудри. Я их обожаю, а тебя я очень люблю

Однако такие кардинальные преображения не понравились продюсеру Иосифу Пригожину. "Я столько лет работаю и все равно не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторять ее образ... Ведь стать копией - это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал. В 90-е наперсточники так разводили людей на деньги", - заявил супруг Валерии в интервью kp.ru.

Конечно, слова Пригожина ранили Наталью. Она жестко отреагировала на просьбу репортеров прокомментировать его заявление. "Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?", - цитирует младшую Фриске Nation News.