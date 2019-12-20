Грудь в пене и тату на бедре: у поклонников перехватило дух от вида обнаженной Екатерины Климовой

Екатерина Климова - одна из самых закрытых для публики актрис: не ходит по телешоу со скандальными интервью, редко появляется на светских тусовках, не позволяет себе откровенных нарядов. Поэтому фотосессия артистки в джакузи, которую она опубликовала в своём Инстаграме, потрясла подписчиков смелостью и сексуальностью. На кадрах - один горячее другого! - Климова в голубом бикини позирует в облаке пены, демонстрируя невероятную для многодетной матери фигуру. А кроме того, на ее теле обнаружилась любопытная деталь: крупная татуировка на левом бедре, растянувшаяся до самой талии - ее знаменитость никогда раньше не демонстрировала.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказалось, фото не личные - это съемка Климовой для одного из глянцевых журналов, который вскоре должен выйти. Восхищенные подписчики актрисы пообещали купить номер и завалили заезду комплиментами:

- Уф, горячо! Катя, аж дух перехватило - что вы с нами делаете?!

- Неприлично быть такой красивой!

- Ах, какая женщина! Признайтесь, нашли эликсир вечной молодости и красоты?

- Как можно иметь такие формы, родив четверых детей? Браво, Екатерина!

Правда, нашлись и те, кому поза актрисы, прикрывающей живот журналом, показалось подозрительной.

- Катя, вы снова беременны? - поинтересовались внимательные подписчики, но их вопросы знаменитость оставила без ответа.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, в этом году Климова рассталась с третьим мужем - актером Гелой Месхи, который на восемь лет ее моложе. Они поженились в 2015-м, в том же году на свет появилась их дочь Изабелла. На днях пара воссоединилась, правда, всего на один вечер. Актеры пришли поддержать свою дочку на соревнованиях по танцам - судя по всему, после развода им удалось сохранить тёплые отношения.