Разочаровался в маленькой цели: блогер рассказал, зачем сбросил Gelandewagen с вертолёта

Блогер Игорь Мороз рассказал, что в марте 2018 года осуществил свою маленькую мечту и купил автомобиль Mercedes Gelandewagen, однако разочаровался в нем и решил сбросить машину с вертолета.

«Покупка его когда-то была моя маленькая цель, в которой я разочаровался. И раз я в ней разочаровался, я его уничтожу», - рассказал блогер на видео, опубликованном в YouTube.

Напомним, 19 декабря, двое москвичей арендовали в Карелии вертолет Ми-8 на 20 минут, заплатив при этом 250 тысяч рублей. Обязательным условием было взять на борт Mercedes Gelandewagen. Когда вертолет набрал высоту в 300 метров, автомобиль сбросили на землю. Отметим, что цена такой машины стартует от 10 миллионов рублей. После инцидента правоохранители проводят проверку.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов пояснила, что подобные действия не повлекут для блогера последствий.

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