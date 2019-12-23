Почему так плохо получилось с базой и ВАДА? Мы дебилы? Или у нас есть план?

Олимпийский комитет России (ОКР) во вторник 24 декабря будет решать что делать с приговором ВАДА . Всемирный антидопинговый комитет решил, что российская сторона вопреки договоренностям передала измененную базу данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой «подчистила» многочисленные нарушения. И за это ВАДА лишила Россию флага на всех крупных турнирах, включая Олимпиады, на 4 года.

ОКР во вторник, скорее всего, договорится как и кто будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение ВАДА. И скандал пойдет на новый виток развития. Но все то время, пока бушуют страсти по поводу базы данных московской лаборатории, все сильнее звучит один вопрос: можно было бы все это решить по-другому?

Зачем все-таки меняли базу?

На самом деле этот вопрос можно задать по-другому: «Зачем мы меняли (если меняли) базу банных Московской лаборатории? Ведь точно знали, что это заметят, но все равно передали такую базу ВАДА». Мы что, дебилы? Мы так неумело залезли в базу и натоптали там, не понимая что ли, что это все ловится на раз-два? Или все не так просто? Или ведется какая-то более тонкая игра?

Примерно такой вопрос мы задавали на «Радио КП» гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу, когда ВАДА только готовилась объявить приговор. И он дал на него интересный ответ, который почему-то не особо заметили.

Вот что сказал Юрий Ганус:

- Есть еще третье последствие (передачи измененной базы – прим. ред.) – это разрушение доказательной базы данных по уголовным делам. Если изменения в базе были проведены, значит, нельзя использовать эту базу данных в качестве обвинительных документов.

Исходя из это версии, всех устраивает, что база данных была изменена. Так она перестала быть доказательством для юристов.

Три варианта

Теперь представьте, что вы крупный спортивный чиновник в России. Но вас на этот пост назначили относительно недавно. То есть базу если меняли, то до вас, в 2014-2015 годах. Но именно вам надо все это теперь разгребать. С наименьшими потерями. А над вами висит ВАДА и требует отдать базу.

По сути у вас есть три варианта:

1. Ничего не отдавать. Это означает прямую конфронтацию, изоляцию и прямое нарушение обязательств. Так себе вариант.

2. Отдать неизмененную базу. Со всеми «сюрпризами», которые могут в ней таиться. То есть подписать полную капитуляцию. И отдаться на милость ВАДА без возможности потом спорить в судах. Чистосердечное признание, может, и облегчает вину, но ужесточает наказание.

3. Отдать измененную базу. Причем российская сторона не отрицает, что база изменена, но утверждает, что это сделал Григорий Родченков, заходя в нее из-за границы. ВАДА тоже считает, что база изменена, но пеняет в сторону Следственного комитета РФ. В любом случае обе стороны не сомневаются что базу корректировали. А это значит, что она перестала быть юридически чистой – к делам в суде их не пришьешь. А значит появился шанс на успешную апелляцию.

А что потом?

Это только версия. Но во всяком случае она объясняет многое. И то, почему так неуклюже делали возможные изменения. И почему особо никто не парится с опровержениями. И то, почему ВАДА так настойчиво не оставляет попыток получить от России базу данных, которую считает «чистой». Ведь те данные, что предоставил им Родченков тоже к делу не пришьешь – они добыты преступным путем, и тоже не могут считаться доказательством.

Не исключено, в этом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. И юристам предстоят эпические сражения в CAS. Ну а потом возможна следующая серия этого блокбастера. Ведь вместе с базой данных Московской лаборатории Россия передала еще и несколько тысяч проб – тех самых баночек с образцами. А это еще одна потенциальная возможность найти там какие-то «сюрпризы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК дал свои комментарии по расследованию ВАДА. Они слишком короткие, чтобы выиграть информационную войну

В битву «ВАДА против России» вступила одна из самых важных сторон. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство обвинило российскую сторону в подлоге и уничтожении части информации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). И эти корректировки, по мнению ВАДА, в базу данных были сделано как раз в то время, когда она находилась под арестом Следственного комитета России. (подробности)

Изменения в базу данных российских спортсменов вносил сбежавший Григорий Родченков

Но WADA не обратит на эти доказательства невиновности российской стороны никакого внимания (подробности)