Самые ожидаемые фильмы 2020 года: рейтинг топ-10 по версии кинообозревателя «КП» Стаса Тыркина

«Офицер и шпион» (Франция - Италия)

Режиссер — Роман Поланский

В ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель

Прокат — с 30 января

В самом дорогостоящем французском фильме прошлого года Поланский напоминает миру о «деле Дрейфуса», офицера французской армии, еврея по национальности, безвинно обвинённого в работе на немецкую разведку, лишенного всех почестей и приговоренного к заключению. Главный герой - бравый офицер Пикар (отличный Жан Дюжарден), оказавшийся тем человеком, чья профессиональная честность и офицерская честь подкосили казавшийся вечным антисемитизм. Выдающийся мастер Поланский снял безукоризненный, без миллиметра фальши, полный дыхания и лиц конца XIX века фильм о том, сколько времени и каких человеческих жертв требует даже минимальное смягчение нравов, хоть какое-то приближение к истине и «прогрессу». И о том, как трудно отстоять честное имя.

Офицер и шпион - русский трейлер.

«Джентльмены» (Великобритания)

Режиссер — Гай Ричи

В ролях: Мэттью Макконахи, Хью Грант, Колин Фаррел

Прокат — с 13 февраля

Как всегда, ловко сделанная криминальная комедия мастера этого жанра предъявляет самых красиво одетых преступников по обе стороны Атлантики. Даже спортивные костюмы гопников (под предводительством Колина Фаррела в роли тренера) выполнены в таком высоком британском клетчатом стиле, что закачаешься. Мэттью Макконахи играет наркокороля, выращивающего в своих подвалах марихуану. Его империя является лакомым кусочком для представителей китайской диаспоры, собирающейся прибрать ее к рукам. Не дремлют и хитрые вымогатели (Хью Грант, например), одновременно продающие собранную информацию и преступникам, и кинопродюсерам, подчеркивая абсолютно нереалистический, киношный характер происходящего. Ну, и конечно, не обходится без русской угрозы: среди третьестепенных действующих лиц есть русский олигарх, его сын, и обслуживающие их бандиты. Последние, кстати, одеты совсем не так, как британские. И это весьма прискорбно.

Джентльмены Русский трейлер.

"Не время умирать" (2020)

Режиссер - Кори Фукунага

В ролях: Дэниэл Крэйг, Леа Сейду

Прокат — с 9 апреля

25-й фильм о Джеймсе Бонде, который все никак не может уйти на пенсию, хотя каждый раз собирается. Но всегда появляется какой-то старый друг или убитая женщина и 007 приходится отложить в сторону «Мартини». Это примерно все, что известно о сюжете новой вещи, который тут, конечно, не главное. Надеемся на нового режиссера Фукунагу, призванного в очередной раз вдохнуть жизнь в мускулистое тело Бонда после успеха его «Настоящего детектива».

Не время умирать - трейлер.

«Довод» (Великобритания)

Режиссёр - Кристофер Нолан

В ролях: Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Юрий Колокольников

Прокат — с 16 июля

С нетерпением ожидающийся фильм автора «Темного рыцаря», «Дюнкерка» и «Интерстеллара» обещает быть гремучим миксом приключенческого эпоса, шпионского детектива, теорий об эволюции и фантастики о путешествиях во времени. Больше о сюжете не известно вообще ничего. Тем интереснее.

Довод - официальный трейлер.

«Когда падали аисты» (Россия)

Режиссёр - Данила Козловский

В ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова

Прокат — с 8 октября

В центре этой потенциально резонансной драмы - один из самых драматичных эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в котором три добровольца спасли от ядерного заражения пол-Европы. Продюсер Александр Роднянский, не в первый раз исследующий тему Чернобыля уверяет, что фильм будет сильно отличаться от знаменитого телесериала 2019 года: «У нас совершенно другая история. Мы концентрируемся на человеческом поведении, проживании обычными людьми обстоятельств этой трагедии, самопожертвовании, которое было продемонстрировано тогда многими. Это будет аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката. Наш фильм в каком-то смысле – углубленный взгляд на один из эпизодов сериала - о подвиге ликвидаторов, открывших шлюзы с «опасной водой».

В центре этой потенциально резонансной драмы - один из самых драматичных эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

«Французская почта» (США)

Режиссер — Уэс Андерсон

В ролях: Тимоти Шаломе, Леа Сейду, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Тильда Свинтон

Дата проката пока не известна

Новый фильм культового режиссера хипстеров Андерсона («Остров собак», «Гранд-отель «Будапешт») будет очередной стильной ретродрамой о французском корпункте американской газеты. Придуманный городок, придуманная газета, придуманный журнал «Французская почта», в котором публикуются придуманные рассказы - они же новые сказки Андерсона.

«Петровы в гриппе» (Россия- Франция-Германия-Швейцария)

Режиссер — Кирилл Серебренников

В ролях: Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Иван Дорн

Дата проката пока не известна

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стал одной из главных литературных сенсаций последних лет. Книга екатеринбургского автора была удостоена в прошлом году премии «Национальный бестселлер», литературные критики сравнивали его фантасмагорический стиль с Гоголем, Булгаковым и Мамлеевым. Кирилл Серебренников написал сценарий экранизации этого непростого для кино произведения, находясь под домашним арестом. Сейчас съемки в самом разгаре. Главных героев - ничем не примечательных автослесаря и библиотекаршу по общеупотребительной фамилии Петровы - играют начинающий режиссер и актер Семен Серзин и звезда российского кино Чулпан Хаматова. Работа Ромы Зверя в фильме «Лето» была настолько удачной, что Серебренников не мог пройти мимо еще одной музыкальной звезды: одну из важных ролей в фильме играет сверхпопулярный у молодежи певец и музыкант Иван Дорн. Права на еще не законченных «Петровых в гриппе» уже проданы на территории ключевых европейских стран.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе». Фото: Сергей Пономарев

«Бенедетта» (Франция)

Режиссер — Пол Верхувен

В ролях: Шарлотта Рэмплинг, Виржини Эфира

Дата проката пока не известна

Автор «Основного инстинкта» возвращается к жанру исторической религиозной драмы - жанру, который он опробовал в фильме «Плоть + кровь», где «плюсик» - на самом деле ничто иное, как крест. Действие разворачивается в XVII веке среди итальянских монахинь, страдающих от зверских эротических видений. Верхувену уже за 80, но душой ветеран явно не постарел.

Действие разворачивается в XVII веке среди итальянских монахинь

«Вестсайдская история» (США)

Режиссёр - Стивен Спилберг

В ролях: Ансел Элгорт, Рита Морено

Прокат — с 17 декабря

Римейк знаменитого мюзикла 1957 года о запретной подростковой любви, расовой нетерпимости, молодежных бандах и уличной преступности. Тематически все по-прежнему актуально. Спилберг, вроде бы до сих пор не замеченный в производстве мюзиклов, дебютирует в новом качестве, что всегда любопытно.

«Вестсайдская история» — римейк знаменитого мюзикла 1957 года

«Мафиозница» (США - Италия)

Режиссер — Паоло Соррентино

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Лукас Роялти

Дата проката пока не известна

После двух сезонов сериала про вымышленного Папу римского Соррентино вернется в большое кино экранизацией книги Терезы Карпентер о молодой женщине из Нью-Йорка, ставшей работать на ФБР. Зная этого режиссера, можно с уверенностью утверждать, что сюжет в этом фильме не будет главным. В главной роли - одна из самых «дорогих» актрис Голливуда, Дженнифер Лоуренс, берущая 20 миллионов за фильм. Хотя, может, для Соррентино, сделала скидку.

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