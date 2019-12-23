«Это будет просто исповедь»: Пугачева все-таки споет в Новый год на Первом

2019-й год стал для АБ особенным. Она дала два юбилейных концерта — в Москве и в Минске, и еще раз подчеркнула: к гастролям не готова. Для потомков был снят концерт, из которого смонтировали полуторачасовой фильм. Его показывали в кинотеатрах как кино — пожалуй, впервые в истории российского шоу-бизнеса. Его и покажут на Первом канале в первый день 2020 года. Так что Алла в Новый год все-таки будет с нами.

«Киноконцерт - это, конечно что-то особенное — зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой: «Если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю», - говорила Алла перед кинопремьерой. Но в кино фильм видели не все. Теперь его посмотрит вся страна — притихшая, немного уставшая от праздника. Самое подходящее настроение для песен женщины, которая поет.

Концерт был записан в апреле 2019 года в Кремлевском дворце.

«Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто исповедь Аллы Пугачевой», - обещает певица.

Первый канал. 1 января/20.00.