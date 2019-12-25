2019-12-24T19:23:06+03:00
Звезды

Ради молодой возлюбленной 71-летний Шуфутинский похудел на 30 кило и стал модником

Светлана Уразова моложе звезды шансона на 30 лет
Алина ЧЕРНОВА
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Ради молодой возлюбленной 71-летний Шуфутинский похудел на 30 кило и стал модником.Ради молодой возлюбленной 71-летний Шуфутинский похудел на 30 кило и стал модником.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Я однолюб! - во всех своих интервью говорил исполнитель нетленки «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. 44 года шансонье прожил в счастливом браке со своей женой Маргаритой, которая родила ему двоих сыновей, а те подарили им семерых внуков.

Пока Михаил Захарович гастролировал по России, его жена (она была по профессии киномонтажером. - Ред.) следила за бытом в их поместье под Лос-Анджелесом.

- Она была великомученицей. За мной следовать по жизни очень трудно. А уж выдержать мой характер... Надо было быть просто богиней, - восхищался супругой артист.

Светлана Уразова моложе звезды шансона на 30 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Уразова моложе звезды шансона на 30 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увы, четыре года назад жена певца скончалась после внезапного сердечного приступа. По словам близких шансонье, Шуфутинского в тот момент поддержала Светлана Уразова - танцовщица его коллектива «Атаман».

Светлана моложе Шуфутинского на 30 лет. От первого брака у нее есть дочь. До недавнего времени Уразова и Шуфутинский не афишировали свои отношения. Впервые они вместе вышли в свет месяц назад на ужине музыкальной премии «Виктория».

- Это моя любимая! - представил статную блондинку репортерам певец.

На международном фестивале «Легенды Ретро FM» Шуфутинский снова появился со Светланой. Все заметили, как мэтр шансона помолодел рядом с новой спутницей. Михаил Захарович щеголял в молодежных кроссовках Balenciaga за 50 тысяч рублей. Произвел фурор и яркий пиджак певца. Ворот костюма артиста был инкрустирован блестящими пайетками. В бутике известной итальянской марки подобный пиджак стоит от 250 тысяч рублей. Кажется, 71-летний артист теперь ходит на шопинг в один бутик с Филиппом Киркоровым.

С Маргаритой шансонье прожил 44 года.

С Маргаритой шансонье прожил 44 года.

Плавает и тренируется в спортзале

Как рассказала «Комсомолке» новая спутница певца, Шуфутинский похорошел не только благодаря влюбленности, но и потому что стал бережнее относиться к своему здоровью.

- Михаил Захарович уже давно скинул 30 кило. Сейчас он тоже на диете, продолжает уменьшать свой вес. Правда, уже не в таких больших объемах худеет, а постепенно, - поведала «КП» Светлана Уразова, которая с недавнего времени стала администратором коллектива и персональным менеджером Шуфутинского. - Михаил Захарович правильно питается, занимается спортом. В бассейн вообще ходит через день, если гастрольный график позволяет. В общем, сохраняет всеми силами физическую форму, ведь лишний вес влияет не только на внешний вид, но и на здоровье.

По словам Светланы, у певца нет стилиста, концертные образы он выбирает сам.

- Он, конечно же, модник. Любит удобные качественные вещи, - отмечает подруга певца.

Однако возлюбленная Шуфутинского не хочет рассказывать подробности своего романа с музыкантом.

- Дело не в том, что я стесняюсь внимания прессы. Просто считаю, что некоторые вещи должны оставаться личными, - подчеркнула в разговоре с «Комсомолкой» пассия артиста.

КСТАТИ

Завидный жених

Михаил Шуфутинский - весьма востребованный артист. Так, корпоративное выступление певца стоит более 2 млн рублей.

Помимо поместья в Лос-Анджелесе, у Михаила Захаровича есть коттедж в Филадельфии. А в начале нулевых музыкант отстроил двухэтажный особняк в Подмосковье площадью 913 квадратных метров в коттеджном поселке «Сапожок».

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Светлана Уразова на 30 лет младше знаменитого шансонье

Михаил Шуфутинский не устает удивлять своих самых преданных поклонников. Король русского шансона в последнее время прекрасно выглядит. Он заметно похудел и помолодел. Поговаривают, причиной столь радикальных перемен во внешности 71-летнего любимца публики стал продолжительный роман с танцовщицей Светланой Уразовой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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