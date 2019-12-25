Федор Бондарчук: Мне нравится думать, что инопланетяне гуляют среди нас

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» стал одним из главных хитов 2017 года. Речь в нем шла об инопланетянине, чья летающая тарелка рухнула на московский район Чертаново. Инопланетянин оказался внешне совсем неотличим от землянина и в самом скором времени влюбился в московскую девушку. Правда, у той уже был бойфренд, который в итоге возглавил народные протесты против пришельцев, являющихся без приглашения на нашу планету и учиняющих на ней беспорядки.

Во «Вторжении» действуют те же герои: инопланетянин Хэкон (Риналь Мухаметов), студентка Юля (Ирина Старшенбаум) и ее бывший бойфренд Артем (Александр Петров). Но бюджет больше, спецэффекты и погони ярче, а сюжет совершенно другой. Раскрывать его ни Бондарчук, ни мы не будем. Но о том, как шла работа над «Вторжением», режиссер в подробностях рассказал на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Если не буду волноваться - значит, неправильно работаю»

- «Вторжение» наверняка станет самым популярным фильмом новогодних каникул...

- Ох, как я не люблю и боюсь того, что вы говорите!

- Боитесь сглазить?

- Понимаете, фильм - результат работы огромного количества людей. Это сложно. И отчасти «Вторжение» для нас всех - эксперимент. Конечно, я рефлексирую и переживаю, как примет картину зритель. А если не буду волноваться, значит, неправильно живу и неправильно работаю. Кстати, я и когда захожу в кадр, всякий раз волнуюсь... Я дорожу этим чувством, а вот если его нет, я насторожен.

- Вы как-то сказали, что «Вторжение» - не прямое продолжение «Притяжения». А что тогда?

- Новая картина, действие которой разворачивается в той же вселенной. В кадре те же герои и та же современная Москва, в центре сюжета - история про нас с вами, а инопланетяне для меня - триггер и зеркало времени, в котором мы с вами отражаемся. Что для меня важно: зритель, который не видел «Притяжения», может смело идти на «Вторжение» и смотреть его с нуля как оригинальный фильм. Действие начинается через три года после событий, которые произошли в Чертанове. При этом герои изменились и появились новые: например, я очень дорожу Юрой Борисовым, молодым артистом, от работы с которым я в восторге. И линия полковника Лебедева, сыгранного Олегом Евгеньевичем Меньшиковым, увеличилась - его роль стала одной из центральных.

В новом фильме персонаж Петрова всех удивит. Фото: Кадр из фильма

«Район Чертаново знаю наизусть»

- Кстати, один критик после «Притяжения» сказал: «Для Бондарчука Чертаново наверняка место такое же экзотическое, как другая планета». Как и для многих москвичей, привыкших жить в границах Садового кольца. Есть в этом правда?

- Я давно привык, что меня сопровождает шлейф легенд: раз я родился в семье знаменитого режиссера, значит, меня всю жизнь возили в золотой карете из точки А в точку Б. Жизни я не видел и нигде в Москве и России, кроме Красной площади и прилегающих районов, не бывал... Я давно привык, что мою биографию придумывают, решают за меня, что я видел и что пережил... Чертаново я знаю наизусть со вгиковских времен. У студентов-операторов была возможность снимать этюды, они иногда приглашали с собой будущих режиссеров. И мы все тогда кинулись изучать Москву, чтобы показать ту ее часть, которую, как нам казалось, никто до этого на экране не видел. Чертаново мы ножками исходили вдоль и поперек. Район, кстати, удивительный: он выглядел и выглядит не совсем обычным для Москвы.

«Саши Петрова много. Но он везде разный»

- Говорят, герои в новом фильме радикально изменятся, в частности, Александр Петров предстанет таким, каким зритель его еще не видел. И будто бы на грим Петрова каждый день уходило по три часа...

- Нет, перемены связаны в первую очередь не с гримом. Хотя его действительно делали долго и тщательно.

- Но его герой исправится? В «Притяжении» он выглядел просто невероятным гадом.

- Меня сейчас убьют продюсеры, но... Ладно, я скажу. Петров в конце концов всех удивит.

- От сердца отлегло!

- Саша ведь в первом фильме уже сыграл обычного парня «с района», из гаража. Он побывал в этой коже, поймал интонацию. Играть все то же самое во второй раз ему было бы скучно. А мне хотелось его заинтересовать, предложить то, чего он никогда еще не делал. И мы придумали, как изменился его герой после эмоционального взрыва в финале «Притяжения». Нашли точку разворота его характера.

- А сам Петров участвовал в этом мозговом штурме?

- Конечно! Ходил по коридорам студии туда и обратно, проговаривал текст то так, то этак. Мы вместе придумывали трансформацию его героя. И то, что он сделал, грандиозно!

- У вас нет ощущения, что он растиражировал себя в последние годы? Такое чувство, что он просто везде.

- Есть такое ощущение, нет ли его, это совершенно не важно! Пусть кто-то попробует сказать, что он везде одинаковый! Я ведь внимательно слежу за его работами и вижу, что диапазон у него огромный. Саши Петрова и правда много - вплоть до того, что на последнем «Золотом орле» он соревновался с самим собой (Петров был дважды номинирован в категории «Лучший актер» за роли в фильмах «Лед» и «Гоголь. Вий». - Ред.). Я даже предложил убрать Петрова из рекламных материалов «Вторжения»: испугался, что зрителю он мог слегка надоесть. Но потом мы провели фокус-группы, показали рабочий материал фильма зрителям - не тем, кто отпускает едкие комментарии по поводу Саши в телеграм-каналах, а самым обычным людям. И когда я увидел результат, обалдел. Петров нравится всем, аудитория его любит, принимает и очень ждет! С точки зрения зрителей, много его не бывает!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751324" frameborder="0"></iframe> Бондарчук извинился перед Собяниным за то, что разрушил Москву.Алена МАРТЫНОВА

- Насколько режиссер Бондарчук планирует свою жизнь? Ходят слухи, что на ближайшие 10 лет у вас все расписано: что ставить, где играть...

- Ну на три года точно.

- Вы знаете, какой следующий фильм будете снимать?

- Да. Но рассказывать о нем не хотел бы. У меня не все пока ладится со сценарием. Так что не о чем пока говорить. Признаюсь, такое тоже бывает.

- В «Притяжении» песню на титрах исполнила Паулина Андреева, которая недавно вышла за вас замуж. Планируете ли вы с ней работать как режиссер дальше?

- Конечно, я хочу с ней работать. Для этого должен совпасть сценарий, героиня и она как минимум. Паулина достаточно сильно занята в кино и театре, так что должен совпасть еще и график (смеется).

- У вас в фильме снялся Константин Богомолов - самый обсуждаемый московский театральный режиссер. В начале он читает студентам МГУ лекцию об искусственном интеллекте...

- А вы помните, как выглядит Богомолов?

- Как сумасшедший профессор?..

- Скажем так, в этом образе Константин Юрьевич может быть очень убедительным (смеется). Он режиссер, худрук, он умеет управлять и держать внимание большой аудитории артистов. Или студентов, как в нашей картине, где он выступает в качестве лектора МГУ... И он просто нравится мне как артист.

Судя по некоторым кадрам «Вторжения», ничего хорошего Москву явно не ждет... Фото: Кадр из фильма

«Хотелось бы увидеть пузырей на ножках»

- Если говорить не о кино, а о жизни - какими вы представляете себе инопланетян, если вдруг выяснится, что они существуют?

- Мне нравится гипотеза внеземного происхождения человека, когда инопланетянам приписываются функции творца всей жизни на Земле. Вселенная Джорджа Лукаса - великолепная, но уж слишком фантастическая. Конечно, пузырей на ножках, как у него, тоже хотелось бы увидеть, но, мне кажется, инопланетяне должны выглядеть, как мы, люди. А если все-таки говорить о нашем кино, вы даже не можете представить, как выглядел бы герой Риналя Мухаметова в «Притяжении» и «Вторжении», если бы наша фантазия пошла по другому пути. Чего мы только не придумывали, каким только не был Хэкон на эскизах! И со щупальцами, и с какими-то невероятными ушами, и с движущимися, проступающими под кожей светящимися татуировками. Смотрится все это диковато. Поэтому мы пришли к выводу, что во вселенной «Притяжения» человечество и раса, к которой принадлежит Хэкон, - две ветки одного дерева. Он человек из другого мира, но человек.

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«Новый год встречу с мамой, детьми, внучками»

- Какие сериалы смотрите?

- Да проще сказать, что я не смотрел. В последнее время - News Room, конечно же, «Самый громкий голос» с гениальным Расселлом Кроу в роли основателя Fox News. Новый сезон «Короны». Последний сезон «Острых козырьков» - так живописно! «Любовь, смерть и роботы» - просто маленький шедевр!

- Каких пять лучших российских фильмов вы видели в этом году?

- Можно я назову шесть? «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» - дебют выпускника ВГИКа Бориса Акопова, «Текст» Клима Шипенко, «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и еще один дебют - «Мальчик русский», снятый учеником Сокурова Александром Золотухиным.

- Как вы собираетесь отмечать Новый год и какой подарок хотели бы получить?

- Как и всегда - с мамой, с детьми, внучками, с семьей.

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Разрушительная сила славы

- Кстати, если говорить о судьбах актеров: Василий Степанов сыграл у вас главную роль в «Обитаемом острове» и не появлялся больше нигде. А потом, судя по ток-шоу, все приняло совсем драматический оборот. Вы следите за его судьбой?

- Да.

- Что с ним произошло?

- Внимание к нему после «Обитаемого острова» было невероятное... Я говорил с Василием и заранее его об этом предупреждал. Точно так же я говорил и с Петей Федоровым, и с Юлей Снигирь: братцы, через месяц вашими лицами будет завешана вся Москва. Вас будут обсуждать и критиковать. Девушки и парни вам будут писать, кто-то в интернете будет вас превозносить, а кто-то поливать грязью. Готовьтесь... Ну что сказать - профессия тяжелая.

- Его потом звали в другие фильмы?

- Звали, но... Я не могу рассказывать какие-то личные вещи, он мне такого права не давал.

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Есть роль у «Комсомолки»

- Нам приятно, что в сюжете «Вторжения» есть роль и у «Комсомольской правды».

- В 2020 году - мы, люди, состоим из информации. На 70% из воды, остальные 30 - информация. Это самое естественное развитие цивилизации. Бешеный поток знаний, который несет нас в будущее. И это же - главная угроза. Нет более простого способа победить, чем получить контроль над информационными потоками, - так уже не один раз было. Не читайте дальше, если боитесь спойлеров, но пришельцы во «Вторжении» действуют практически как люди. Информация - их главное оружие, и применяют они его ровно так же, как через пять-десять лет будем применять мы. Тут нет черного и белого: правда и фейк смешаны в такой пропорции, что вообще непонятно чему верить. Что можно противопоставить цифре? Лопату и газету. «Комсомолка», как самое народное издание, - становится надежным «аналоговым» способом связи.

ВТОРЖЕНИЕ официальный трейлер.

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