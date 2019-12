«Пришло время увидеть мир»: певец Эд Ширан объявил о приостановке своей карьеры

Всего через два дня после клип на свой новый сингл «Put It All on Me» британский музыкант Эд Ширан объявил, что на данный момент он решил отдохнуть от музыки и социальных сетей.

В своем обращении в Instagram, певец сообщил о намерении посвятить свою жизнь путешествиям, чтению и творчеству.

«Пришло время увидеть мир», - написал он в соцсети.

teddysphotos Пришло время увидеть мир , - написал певец

По словам Ширана, он просто «возьмет передышку» после выхода третьего альбома «Divide» в 2017 году и трех лет непрерывной работы. «Я буду отключен от социальных сетей, пока не придет время возвращаться», - предупредил певец.

Ed Sheeran - Shape of You.

В своем прощальном послании Ширан поблагодарил своих «удивительных» поклонников и обещал вернуться с новыми музыкальными композициями.

Ed Sheeran - Put It All On Me (feat. Ella Mai).Официальный клип

Напомним, третий альбом Ширана «Divide» был продан 15,5 миллионов раз. В 2017 году певец стал кавалером Ордена Британской Империи за благотворительность и за его вклад в музыкальную сферу Великобритании. 11 декабря текущего года музыканту присудили специальный приз Official Chart Record Breaker Award в качестве самого успешного музыканта в Великобритании. Ширан стал третьим ее обладателем в истории престижной премии, после Джастина Бибера и Пола Маккартни.