2019-12-25T18:34:39+03:00
Звезды

«Пришло время увидеть мир»: певец Эд Ширан объявил о приостановке своей карьеры

Британский музыкант хочет посвятить свою жизнь путешествиям, чтению и творчеству
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Пришло время увидеть мир»: певец Эд Ширан объявил о приостановке своей карьеры«Пришло время увидеть мир»: певец Эд Ширан объявил о приостановке своей карьерыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всего через два дня после клип на свой новый сингл «Put It All on Me» британский музыкант Эд Ширан объявил, что на данный момент он решил отдохнуть от музыки и социальных сетей.

В своем обращении в Instagram, певец сообщил о намерении посвятить свою жизнь путешествиям, чтению и творчеству.

«Пришло время увидеть мир», - написал он в соцсети.

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Пришло время увидеть мир , - написал певец
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По словам Ширана, он просто «возьмет передышку» после выхода третьего альбома «Divide» в 2017 году и трех лет непрерывной работы. «Я буду отключен от социальных сетей, пока не придет время возвращаться», - предупредил певец.

Ed Sheeran - Shape of You.

В своем прощальном послании Ширан поблагодарил своих «удивительных» поклонников и обещал вернуться с новыми музыкальными композициями.

Ed Sheeran - Put It All On Me (feat. Ella Mai).Официальный клип

Напомним, третий альбом Ширана «Divide» был продан 15,5 миллионов раз. В 2017 году певец стал кавалером Ордена Британской Империи за благотворительность и за его вклад в музыкальную сферу Великобритании. 11 декабря текущего года музыканту присудили специальный приз Official Chart Record Breaker Award в качестве самого успешного музыканта в Великобритании. Ширан стал третьим ее обладателем в истории престижной премии, после Джастина Бибера и Пола Маккартни.

Эд Ширан спел в форме российской сборной по футболу на концерте в Москве.twitter.com/sssssilly

ИСТОЧНИК KP.RU

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