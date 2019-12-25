2019-12-25T20:22:56+03:00
Звезды

Сын Валерии вышел в свет с женой после тайной свадьбы

Певица с семьей посетила премьеру фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артемий Шульгин тайно женился на однокласснице Наталье Коренной минувшим летомАртемий Шульгин тайно женился на однокласснице Наталье Коренной минувшим летомФото: Личный архив
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Сын певицы Валерии впервые вывел в свет свою жену. Артемий Шульгин тайно женился на однокласснице Наталье Коренной минувшим летом. О свадьбе влюбленных не знали даже их родители.

Валерия с семьей посетила премьеру фильма "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли. На красной дорожке певица предстала с супругом Иосифом Пригожиным, сыновьями Артемием и Арсением, а также невесткой Натальей Коренной.

Артистка для выхода в свет выбрала стильную юбку-карандаш, белый топ и пиджак. Супруг звезды предпочел повседневный стиль. Артемий тоже не стал наряжаться в костюм. Он не отходил от своей возлюбленной, которую нежно обнимал. К слову, это первый выход молодых людей в новом статусе. Арсений, как и его отчим Иосиф Пригожин, предпочел надеть джинсы и кожаную куртку.

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На красной дорожке Валерия предстала с супругом Иосифом Пригожиным, сыновьями Артемием и Арсением, а также невесткой Натальей Коренной
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Напомним, 25-летний Артемий Шульгин тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Натальей Коренной летом. Скромная церемония прошла в городке Монтре. Валерия не стала обижаться на сына за то, что он ей ничего не сказал. Впрочем, певица давно знакома с 24-летней возлюбленной наследника.

Как позже рассказала Валерия, о том, что у сына намечается свадьба, она узнала буквально за день до события. "О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси. Конечно, порадовались и в то же время опешили", - делилась звезда.

Известно, что Наталья родилась в Новокузнецке. Она училась вместе с Артемием в Швейцарии. У девушки два высших образования. Наташа изучала в университете бизнес и психологию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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