Эксперты - о коллекции бывшего министра Алексея Кузнецова: Мог отдать миллион долларов за картину, которой красная цена 100 тысяч

В уголовном деле бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова (см. «Из досье «КП») фигурирует крутая сумма - 14 миллиардов. Однако почти треть всех этих денег бывший чиновник не банально прятал по коробкам, а вкладывал в прекрасное. За несколько лет он скупил картин, антикварной мебели, старинных книг, икон и монет на четыре миллиарда рублей.

СОБРАЛ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Коллекцию Алексея Кузнецова задержали в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге. Таможенники вскрыли несколько морских контейнеров, оформленных на имя супруги чиновника Жанны Буллок, а там - упакованные по коробкам более 1300 предметов искусства. 113 картин русских классиков-живописцев. Больше 800 книг. «Золотой» груз собирались вывезти в Финляндию. Имущество экс-министра арестовали.

Две недели назад его торжественно передали подмосковным музеям. Картины теперь отправят на экспертизу и, если специалисты установят, что это подлинники, выставят в истринском музее «Новый Иерусалим».

Источник, близкий к следствию, рассказал «КП», что свою коллекцию Кузнецов собрал буквально за пять лет. По несколько сотен сделок в год. Ни дня без покупки...

- Известно даже, к каким галеристам и арт-дилерам он обращался, чтобы приобретать картины и антиквариат, - говорит мой собеседник. - Есть данные, что по этим сделкам одни только комиссионные тянули на десятки миллионов долларов.

«Старик» кисти самого Сурикова. Но подлинность картины еще предстоит установить. Фото: Игорь ИВАНКО/АГН «Москва»

«СМЕТАЛ ВСЕ ПОДРЯД»

Середина 2000-х. Времена были жирные, тучные. О щедрости Алексея Кузнецова ходят легенды.

- Он мог без торга заплатить за какую-нибудь картину 1 миллион долларов, хотя ей красная цена - 100 тысяч, - анонимно сообщил нам один из арт-дилеров.

Эксперт Владимир Рощин, выпускающий каталоги по подделкам и картинам, объявленным в розыск, объясняет, как устроен этот рынок.

- Суммы во многом зависят о того, какую песню напоет заказчику арт-дилер, - говорит специалист. - Даже рядовым полотнам пытаются придать статус невероятной редкости. На людей, которые в искусстве ничего не понимают, это действует магнетически. Когда в Питере задержали коллекцию Кузнецова, я узнавал про него. Мне говорили: «Он сметал все подряд, что было на рынке более-менее интересного, не разбираясь в ценах». Я уж не знаю, кто оценил коллекцию Кузнецова в 4 миллиарда рублей, но те полотна из изъятого, что я видел по ТВ, - это совершенно обыкновенные картины. Известных мастеров, но не шедевры. Кузнецов переплачивал в разы.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Арт-консультант Жанна Полански назвала «КП» приблизительную стоимость картин из коллекции бывшего министра Кузнецова, которые показали в музее «Новый Иерусалим».

- Картина Петра Кончаловского - 1936 года. Дороже ценится его более ранний период. Это полотно могут оценить на нашем рынке в сумму от 100 тысяч долларов (6,7 млн рублей по текущему курсу. - Авт.), - говорит эксперт. - «Старик» Сурикова - также от $100 тыс. «Арт-дуэт» Маковского - от 200 тысяч долларов (13,3 млн рублей). Пейзаж Шишкина - небольшого размера. Вероятно, его цена от 200 - 300 тыс. долларов (13 - 20 млн рублей). Графика Шагала - от 30 тысяч долларов (2 млн).

Возможно, общественности показали не самое редкое из коллекции. Но если суммировать среднюю стоимость этих пяти картин и помножить на общее количество (113), выходит около 1,1 млрд рублей.

Эксперты выдвигают свою версию истории коллекции. Когда Кузнецов подался в бега, по его же поручению некие помощники вывезли из квартиры на Остоженке собранные им предметы искусства. Несколько лет они где-то хранились. Параллельно картины пытались перепродать, предлагая российским коллекционерам и арт-дилерам. Но люди, прекрасно понимающие реалии российского рынка живописи, предлагают снизить аппетиты в несколько раз, а еще лучше - отрезать от желаемых сумм по нолику. Кузнецова, с которым помощники все это время поддерживали связь, такая ситуация не устраивала. Поэтому он решил вывезти коллекцию на Запад.

Рисунок Шагала тоже сначала поедет на экспертизу, а уже потом, если авторство подтвердится, - в музей. Игорь ИВАНКО/АГН «Москва»

«СИНДРОМ МЕЦЕНАТА»

Главный хранитель музея «Новый Иерусалим» Наталья Сафонова заявила, что большинство изъятых картин - «со следами подготовки к продаже». Была версия, что Кузнецов изначально вкладывался в предметы искусства, чтобы создать заначку на черный день. В случае чего вывезти за границу и там распродать.

- Но гораздо проще перевести деньги на зарубежные счета, чем так все усложнять, - говорит арт-консультант Владимир Рощин. - Просто так законно такой большой список предметов искусства, принадлежащий фигуранту громкого уголовного дела, из страны не вывезти. Действовать нелегально - есть большой риск, что коллекция будет задержана. Смысл терять в одночасье все деньги, если вывести их можно было раньше?

Действительно, остальные деньги вывели же через офшоры.

По словам Рощина, история Кузнецова - классический случай условного «синдрома мецената». Это когда наши богатые люди, ничего не понимающие в искусстве, в какой-то момент решают, что они будут великими собирателями живописи.

- В 2000-х таких меценатов, начинающих бешено скупать антиквариат и картины известных художников, было очень много. Тогда это стало модно. И диких свободных денег было больше. Сейчас такие чудаки тоже встречаются. Но их - единицы.

Пока Алексей Кузнецов был в бегах, почти все его подручные получили сроки. Бывший зам Валерий Носов - почти 15 лет. В 2017-м французские власти по запросу российской Генпрокуратуры арестовали принадлежавшие проворовавшемуся чиновнику два отеля в Куршевеле, виллу в Сан-Тропе, парижскую квартиру. В 2018-м супругу экс-министра Жанну Буллок заочно осудили на 11 лет. Женщина, имеющая американское гражданство, сейчас живет в США. Недавно дело Кузнецова передали в суд. Процесс начнется 26 августа.

Алексей Кузнецов просил рассматривать его дело в особом порядке. Но ему отказали. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/АГН «Москва»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексею Кузнецову 56 лет. С 2000-го - министр финансов Московской области. С 2004-го - еще и вице-премьер Подмосковья. В июле 2008 года Кузнецов подал в отставку и уехал в США. Через несколько дней Следственный комитет при Прокуратуре России заявил, что экс-министр стал фигурантом уголовного дела.

Кузнецов был участником большой преступной группы, которая делала миллиарды рублей на долгах ЖКХ. Кузнецов и Ко (в группу входили его замы и другие чиновники) заставляли муниципальные предприятия, оказывающие услуги ЖКХ, переуступать право сбора денег с должников - муниципальных же предприятий. Затем давили на глав городов и районов, требуя погасить долги. У кого не хватало бюджета, вынуждали брать на свои муниципалитеты кредиты. Деньги оседали на счетах, которые контролировал Кузнецов с помощниками. Потом их выводили в офшоры. На них скупалась элитная недвижимость во Франции и Швейцарии. Общую сумму причиненного ущерба оценивают в 14 миллиардов рублей.

В розыск Кузнецова объявили в 2010 году. В 2013-м его задержали во Франции. А на родину экстрадировали лишь в январе 2019 года.

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После таких историй - только голову обхватить руками. Чтоб не кружилась от космических сумм. В Москве сейчас судят бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. По версии следствия, чиновник очень эффективно провел 2000-е. Общая сумма, которая фигурирует в заведённых на него уголовных делах о хищениях, мошенничестве и отмывании денег - 11 миллиардов рублей. (подробности)