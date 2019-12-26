2019-12-26T14:10:42+03:00
Звезды

Пелагея рассказала о разводе: «Да, мы все-таки решили расставаться!»

Говорят, хоккеист Иван Телегин уже живет с другой
Ирина ВИКТОРОВА
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33-летняя певица Пелагея и 27-летний игрок сборной России по хоккею Иван Телегин почти полгода не живут вместе.33-летняя певица Пелагея и 27-летний игрок сборной России по хоккею Иван Телегин почти полгода не живут вместе.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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33-летняя певица Пелагея и 27-летний игрок сборной России по хоккею Иван Телегин почти полгода не живут вместе. Но Иван навещает дочь Таисию, и день рождения ребенка в января Пелагея и Телегин отметят вместе - девочке скоро исполнится три года.

Пелагея впервые прокомментировала расставание с мужем в соцсетях: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!»

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Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что кто-то что-то видел и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем добра #пелагея #телегин
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Напомним, что к Пелагее Телегин ушел от гражданской жены, которая родила ему сына. Певица ради своего хоккеиста похудела, прошла курс детокса в специализированной клинике, поговаривали даже о пластике груди - но официальных подтверждений этому нет.

Однако все это не удержало Ивана - его и раньше видели в компании женщин, а теперь поговаривают о новом романе Телегина с юной моделью Мари. Девушка как две капли воды похожа на Пелагею - только лет на 10 моложе. По слухам, Иван уже живет с новой избранницей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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