2019-12-26T17:28:25+03:00
Звезды

Муж Пелагеи променял ее на хозяйку турфирмы

Избранницей известного хоккеиста стала Мария Гончар
Ирина ВИКТОРОВА
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Брак Телегина и Пелагеи продержался три годаБрак Телегина и Пелагеи продержался три годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Говорят, что слухи о разводе хоккеиста Ивана Телегина запустили в сети по просьбе его новой избранницы. Ей надоело скрывать отношения - хотя влюбленные последние месяцы и не прятались: отдыхали вместе, посещали концерты и спектакли.

Новой девушкой Ивана Телегина бизнесвумен Мария Гончар: у нее своя компания по организации путешествий.

Ради своего Ивана пышная Пелагея превратилась в тростинку и стала завсегдатаем салонов красоты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ради своего Ивана пышная Пелагея превратилась в тростинку и стала завсегдатаем салонов красотыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пелагее на фоне слухов о разводе пришлось написать в соцсетях правду: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси».

Как нам рассказал коллега спортсмена, инициатором расставания был Иван: «Заголовки о том, что Пелагея выгнала мужа, не соответствуют действительности. Инициатором расставания был Иван. В семейной жизни было не все гладко, поэтому теперь уже речи не шло о сохранении брака! Поля очень переживает, ей вся эта ситуация дается непросто».

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Мария Гончар
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Игрок ЦСКА и сборной России по хоккею 27-летний Иван Телегин оставил жену и дочь в их загородном доме, а сам съехал. Его новая избранница обеспеченная девушка. Интересно, что нынешняя ситуация похожа на то, как Пелагея уводила Телегина от его беременной гражданской жены Евгении Ноур.

Тогда Женя рассказывала: «На протяжении всей беременности все было идеально. Он сидел рядом со мной, думали, как он будет учить сына хоккею...» А, когда женщина была на 9-м месяце беременности, то Телегин ушел от Жени к известной певице, которая была на виду - в жюри шоу «Голос». С Женей Телегин прожил два с половиной года.

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Мария Гончар
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Брак Телегина и Пелагеи продержался три года: говорят, что его новая избранница была знакома с певицей, организовывала путешествия. Также, как и Пелагея была знакома с Евгенией Ноур.

Ради своего Ивана пышная Пелагея превратилась в тростинку и стала завсегдатаем салонов красоты. Но это не помогло спасти брак. Она была ревнивая, а он любитель вольной жизни. Говорят, что новая подруга Телегина Маша тоже ревнивица. Так что Иван вновь оказался в ежовых рукавицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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