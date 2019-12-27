Кроссовки Зыкиной оказались китайской подделкой

Аукционный дом "12й" стул, наконец, выдал мне добычу. В прошлое воскресенье мне удалось очень дешево взять кроссовки Людмилы Зыкиной и солнцезащитные очки ее же. Кроссовки я купила за четыре тысячи рублей (если бы не вмешалась одна пожилая зараза, возжелавшая их же, обувь досталась бы мне за три тысячи), а очки американской фирмы Foster Grant обошлись в две тысячи двести.

Правда, на кассе меня поджидала неожиданность. Сумма оказалась немного не той, на какую я рассчитывала.

- С вас семь тысяч сто рублей, - сказала сотрудница аукционного дома, протягивая черный пакет с "выигрышем".

Оказывается, итог увеличился на тысячу рублей в виду комиссионного сбора.

Вспомнились "Двенадцать стульев", когда с Остап не учел пятнадцатипроцентной комиссии, поэтому денег на весь гарнитур не хватило. С этого и начались приключения героев.

Правда, кричать, как Киса, "Позвольте! Я ничего не знаю о таком сборе! Я отказываюсь платить эту тысячу рублей, - я не стала.

Аукционный дом «12й стул» продавал личные вещи, принадлежавшие великой певицеФото: Евгения КОРОБКОВА

Журналисты конкурентного издания уже предложили мне за лот на сорок процентов больше. То ли еще будет, учитывая, какой ажиотаж поднялся по поводу покупки.

Были лоты и дороже, например, серьги, проданные за два миллиона с чем-то рублей. Но именно мои кроссы возбудили журналистов. Меня сняли все телеканалы, даже обещали позвать на Малахова. А в комментариях и в соцсетях посыпались разные гадости и зависти. Кто-то писал в комментах, что приобретать обувь умершего человека - дурная примета. (Это, кстати, полная чушь), а популярная арт-блогерша запилила в жежешечку опрос: "купили бы вы себе кроссовки своего кумира", причем, одним из вариантов ответов было "Ни в коем случае, я не собираю пахучие жилища бактерий".

(Между прочим, обувь оказалась почти новой и ничем таким не пахла).

Корреспондент КП приняла участие в аукционе. Фото: Лера Галлай

Зачем я купила эти кроссовки

- Ну и скажите, зачем они вам нужны? - подкараулили меня у дверей аукционного дома две тетеньки-подружки, отоварившиеся кольцами.

Покупательницы заподозрили во мне хайпожорку, что, впрочем, неудивительно. Пролезть в телевизор за семь тысяч рублей - весьма божеская цена. (Многие ценители хайпа тратят гораздо больше. Знаю одну плохую поэтессу из Украины, она регулярно приезжает на похороны известных поэтов и тратит около сорока тысяч на макияж и траурные наряды с вуалькой и шляпой, чтобы выглядеть самой скорбящей и попасть в кадры какого-нибудь новостного сюжета).

Видимо, дамы решили, что я нечто подобное и поинтересовались, знакома ли я с творчеством Людмилы Зыкиной. Пришлось ответить, что да, очень знакома, но моя любимая песня не "Течет река Волга", а "Побеседуй со мной", которую Зыкина пела дуэтом с Николаем Расторгуевым.

Людмила ЗЫКИНА "Побеседуй со мной" Славянский базар 96.Людмила Зыкина и Николай Расторгуев дуэт на Славянском базаре в Витебске 1996 г.

"Слова певицы "Побеседуй, я скоро уйду"- можно считать пророческими", - ответила я тетенькам, как на экзамене.

Дамы чуть оттаяли.

- А что такого, ну, засветилась девка на телевизоре. Я, может, тоже мечтаю, чтобы меня показали по телевизору, - разоткровенничалась одна из них. - У меня есть теория по поводу народных артистов. Я бы им честно сказала. Заслуженный артист - это тот, кто переспал, минимум, с десятью. А народный - это тот, у кого любовников было бесчисленное количество.

- Причем тут Зыкина? - поинтересовалась я.

- Как причем? Вы думаете, отчего у нее детей не было? Потому что было много любовников.Совершенно разных, - поразила женщина логичностью мышления.

Впрочем, вопрос, "зачем я купила это", задавали многие. Некоторым доверчивым журналистам я даже соврала, будто я ищу сокровища, спрятанные в пятке покупки. Но на самом деле, это не так. Просто кроссовки и очки оказались наиболее дешевыми лотами. А я, в отличие от бедных отечественных пенсионерок, не имею возможности приобретать драгоценности.

Про бедных пенсионерок не шучу. Мои глаза выпучились, примерно, как камни в драгоценностях, когда я видела, как скромно одетые седовласые бабушки вываливали по сто тысяч рублей за колечки и кулончики, причем, даже не особо вникая, из чего это сделано.

- Вот моя подвесочка, с раухтопазОм, - с трудом выговаривала трудное слово немолодая покупательница, ставя ударение на последний слог. (Подвесочка с огромным, но искусственно выращенным камнем, ушла за сто тысяч рублей).

Еще одна бабушка кокетничала, что не помнит, какие именно драгоценности приобрела, но жаловалась, что живет скудно, на одну пенсию и всего лишь хочет сделать подарок внучке. (Стоимость "подарка" первысила сто тысяч).

Кроссовки Зыкиной оказались китайской подделкойФото: Евгения КОРОБКОВА

Кто там за очками

Дома я развернула покупку и внимательно осмотрела. Очки оказались вполне себе "зыкинскими", большими, квадратными, с поцарапанными стеклами, но "фирменными": Людмила Георгиевна носила американские "Фостер Гранты" от легендарной компании, основанной еще в 1919 году. Модель дешевая, всего 21 доллар на сайте, однако этот бренд носят звезды. Например, Вуди Аллен и Синди Кроуфорд (ее лицо красуется на рекламном плакате, да еще со слоганом "Кто это там за очками Foster Grant?").

Я за этими очками точно не буду, мне такая форма не идет. Она довольно бабушкинская. А вот эксперт аукционного дома Иван Ефимов сказал, что я урвала самую инстаграбельную вещь. Абсолютно всем будет интересно сфотографироваться в очках Зыкиной. Поэтому если когда-нибудь в нашей стране устроят музей певицы, то очки у меня сто процентов выкупят.

Потом я подвергла осмотру шузы.

- Кто бы мог подумать, что Людмила Зыкина носила кроссовки, - так объявляли лот на аукционе.

- Подумаешь, кроссовки, она и сланцы носила! - фыркнула старушка-покупательница, позиционировавшая себя как подруга Зыкиной, бывавшая вместе с певицей в общественной бане.

Кроссовки Найк Эир оказались почти новыми. Вопреки сплетням о посторонних запахах из обуви - ничего такого я не учуяла. Из дефектов - желтое пятно на подошве - видимо, в них куда-то наступили - да еще по краям красовались следы от темно-розовой помады. Как грубо пошутили на одном сайте, "наверное, поклонники лобызали ноги певицы".

Наверное, грубая шутка не имеет под собой основания. Все-таки следы от помады обнаружились по бокам, а не на носках шузов (странно предположить, что кто-то целовал ноги ближе к пяткам).

Корреспондент КП купила кроссовки ЗыкинойФото: Евгения КОРОБКОВА

Скорее всего, певице нужны были кроссовки, потому что в последние годы Зыкина очень плохо ходила. Она не подавала вида, запрещала кому-либо из окружения распространяться о болячках и мужественно терпела. Хотя, как пишет ее биограф Юрий Беспалов, ее терзали невыносимые боли. Кость упиралась ей прямо в нерв и певица испытывала ужасные мучения. Только раз она позволила себе сказать о них, когда кто-то из поклонников подкараулил ее возле больницы и дал в руки голубя, чтобы Зыкина загадала желание.

- Чтобы ножка. Ножка чтобы моя не болела, - ответила та.

Я обратила внимание на то, что точно такую же модель носит младшая Кардашьян, да и вообще нынче такие кроссы очень популярны, в них щеголяют чуть менее, чем все. Однако тут же выяснилось, что "найки" - не совсем "найки", а китайская подделка, местом приобретения которой мог стать какой-нибудь рынок.

Правда, эксперт аукционного дома призвал меня не переживать по этому поводу.

Настоящие "найки", либо нет - совершенно неважно. Главное - что это вещь, которая приближает певицу к молодежи.

Что сулят мне мои покупки

Как уже всем известно, торги мемориями, то есть, вещами, в нашей стране - убыточное предприятие. Это на Западе за жвачку, выплюнутую Джастином Бибером, душу отдадут. У нас же к вещам относятся с прохладой. В прошлом году очень вяло прошел аукцион платьев Гурченко. Несколько лет назад на аукционе в "Литфонде" выставляли совершенно чумовые вещи, принадлежащие писателям, например, карандашик Ахматовой и диван Мандельштама, однако и карандашик ушел по номиналу, а диван и вовсе не продали. Нельзя сказать, что и этот аукцион был чрезвычайно удачным. Хотя, как сказали сотрудники, родственники певицы рады, прекрасно понимая, что могли бы выручить и еще меньше денег.

Эксперты аукционного дома посоветовали мне ни в коем случае не носить ни обувь, ни очки. Хранить все подальше и вместе с каталогом (каталог доказывает, что вещи не абы откуда, а именно зыкинские) и ждать. Ждать, что когда-нибудь в нашей стране задумают создать музей великой певицы, который с удовольствием купит у меня эти вещи.

Корреспондент "КП" Евгения Коробкова приобрела на аукционе вещи Людмилы Зыкиной.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Но, ей-богу, если музей будет создан, я первая принесу туда кроссовки и очки сама. Потому что считаю, что этого музея Зыкина более чем достойна. Нет другой такой певицы, такой русской, такой великой и такой простой. Да, она была не очень образована, ей не хватало вкуса, она ошибалась и окружала себя недостойными людьми. Но она была добра, у нее было широкое сердце и что-то такое русское, от чего становится одновременно и грустно и радостно.

Удивительно, правда, что так не считают не только либерально настроенные граждане, но и высокопоставленные лица из лагеря "патриотов".

День спустя после аукциона я делала интервью с одним известным артистом, ярым патриотом, ратующим за высокие идеалы.

Артист много говорил о необходимости повышать культурный уровень граждан, о необходимости восстанавливать какие-то ансамбли баянистов и ориентироваться на народное и настоящее.

- А что насчет музея Зыкиной, - обрадовалась я, думая навести чиновника на правильные выводы.

Но он только скривился.

- Ой, да что Зыкина? Ну, вот отец мой, казак был, царство ему небесное, он как Зыкину видел, так и говорил: "О, опять буфетчица поет..."

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