С сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, снимут электронные браслеты

Однако ряд запретов в отношении сестер все еще остается — на общение друг с другом, свидетелями уголовного дела и прессой.

С самого 27 июля 2018 года — дня убийства Михаила Хачатурян, в котором их обвиняют — Ангелина, Крестина и Мария так или иначе были ограничены в свободе. Двое суток в ИВС, затем два месяца СИЗО, куда их отправил Останкинский суд. А после того как дело забрали из районного СК в Главное следственное управление СК РФ, случилось нечто невозможное для нашей правоохранительной системы — всех троих отправили по домам под новую для России меру пресечения: запрет определенных действий. И это несмотря на особо тяжкую статью обвинения «убийство группой лиц по предварительному сговору» и многолетнюю практику: если попал в СИЗО, то выйдешь оттуда (или уедешь на зону) только после приговора суда.

Михаил долгое время тиранил и насиловал дочек

- Им запретили общение между собой, использовать интернет, выходить из дома с 21:00 до 7:00. И еще ряд ограничений, - объяснил «КП» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. - Каждые два месяца, как и положено по УПК, меру пресечения продляли. Последнее постановление суда по мере пресечения действует до 28 декабря. И, судя по всему, этим днем оно и закончит свое действие. Новое заседание не назначено (нас обязаны были уведомить за 3 дня до него), а завтра уже 27. С какими-либо изменениями и инициативами следователь не вышел. То есть ограничение на свободу будет снято. Но все остальное — не общаться друг с другом и со СМИ, не использовать интернет и другое — остается. Эти ограничения может отменить только следователь своим постановлением.

- Тем не менее, все это хороший признак, - говорит адвокат Ангелины Алексей Паршин. - Ждем новостей в ближайшее время.

Каких именно новостей, не уточняется. Но, видимо, речь идет о новостях из прокуратуры, где больше двух недель готовят резолюцию по уголовному делу сестер — либо отправить в суд, либо вернуть в СК на доследование (напомним, что, несмотря на все доказательства и экспертизы, статью «Убийство» так и не пререквалифицировали). И никакого решения пока нет. После 10-дневного срока, отведенного на рассмотрение документов, генпрокуратура попросила о продлении еще на месяц.

С самого 27 июля 2018 года — дня убийства Михаила Хачатурян, в котором их обвиняют — Ангелина, Крестина и Мария так или иначе были ограничены в свободе

- Также нами подано ходатайство в прокуратуру о том, чтобы все же разрешить девушкам встречаться и общаться. Или хотя бы встретить вместе Новый год, - рассказал защитник самой младшей сестры Марии Ярослава Пакулин. - Дело закрыто, все доказательства собраны, так что необходимости таких ограничений нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело сестер Хачатурян: отца-насильника покрывали "друзья" из прокуратуры

Скоро громкое дело сестер Хачатурян, возможно, передадут в суд. Но в этой истории до сих пор много неясного. Особенно противоречива личность отца девочек — Михаила Хачатуряна. Он выставлял себя любящим родителем, но экспертизы уже установили: Михаил долгое время тиранил и насиловал дочек (подробности)