Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение

Еще в самом начале декабря все материалы уголовного дела Ангелины, Крестины и Марии были переданы в Генпрокуратуру. Прошел почти месяц, и никакой официальной бумаги от ведомства — утвердить дело и направить в суд, или вернуть на доработку в следственные органы - пока так и не было. Изначальный десятидневный срок прошел, прокуратура продлила время рассмотрения вопроса еще на месяц.

Но, похоже, за это время произошли кое-какие события. По данным источников, близких к расследованию дела, заместитель генерального прокурора отказался утверждать обвинение, найдя в нем нарушения уголовно-процессуального кодекса. Связаны они с квалификацией дела или другими нюансами, не уточняется. Но получив дело назад, следователи обжаловали это решение, опять же, в Генпрокуратуре, подав бумагу главе ведомства Юрию Чайке.

Напомним, что в ГУ СК не посчитали нужным переквалифицировать статью «убийство группой лиц по предварительному сговору» несмотря на то, что одна из сестер признана невменяемой на момент совершения преступления, а вторая сразу выбежала за дверь квартиры. И даже несмотря на то, что многочисленными судебными экспертизами доказаны факты многолетнего насилия со стороны убитого Михаила.

Защитники девочек обжаловали данное решение, подав в СК ходатайство о прекращении уголовного дела. И получив отказ, пошли с бумагой в прокуратуру. Но никакого ответа пока не получили. Не в курсе о положении дел адвокаты и сейчас.

- Никаких официальных уведомлений мы не получали. Ждем.

Кроме того, сегодня стало известно, что продления меры пресечения не будет — следователи ГУ СК не вышли с данной инициативой в суд и ограничения свободы будет автоматически сняты всем троим 28 декабря 2019 года. Сестрам снимут электронные браслеты и они могут свободно перемещаться по городу в любое время суток. Но общаться друг с другом им по прежнему запрещено.

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