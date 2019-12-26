Галина Волчек: запомните ее такой

В московской клинике в результате серьезной болезни скончалась худрук театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет. Несколько дней назад она попала в Боткинскую больницу с воспалением легких, но из-за появившихся осложнений медикам не удалось спасти известную актрису.

Народный артист СССР Николай Черкасов и актриса Галина Волчек в фильме "Дон Кихот". 1957 годФото: РИА Новости

Она полюбила сцену еще в детстве – Волчек из семьи работников кино: в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1972 году она возглавила «Современник». Зрителям актриса запомнилась по фильмам «Берегись автомобиля», «Король лир» и другим.

Польский режиссер Анджей Вайда (слева), главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и актер Олег Табаков (справа). 1973 годФото: РИА Новости

«Комсомольская правда» публикует редкие фотографии известной актрисы, со съемочных площадок, а также кадры, сделанные в обычной жизни.

Актриса московского театра "Современник" Галина Волчек (справа) в сцене из спектакля по пьесе Владимира Тендрякова "Без креста". 1966 годФото: РИА Новости

Галина Борисовна Волчек и модельер Вячеслав Зайцев. 1968 годФото: РИА Новости

Сцена из спектакля театра "Современник" – "Баллада о невеселом кабачке". Актриса Галина Волчек. 1967 годФото: РИА Новости

В начале 70-ых актеры уговорили Волчек возглавить театр. Именно уговорили, поначалу она категорически сопротивляласьФото: фотохроника ТАСС.

Единственная роль, которую ставила себе в зачет Галина Волчек, – это Регана в фильме Григория Козинцева «Король Лир»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Галина Волчек курила до самой смерти. Снимок сделан в 1980 годуФото: фотохроника ТАСС.

Галина Волчек и Марина НееловаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Театр "Современник" на гастролях: Петр Щербаков (крайний слева), Марина Неелова, Галина Волчек и Валентин Гафт (в центре)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Галина Волчек и актриса театра имени Евгения Вахтангова Людмила МаксаковаФото: фотохроника ТАСС.

Фото с сыном, Денисом ЕвстигнеевымФото: EAST NEWS

Жена первого президента России Наина Ельцина и главный режиссер театра "Современник" Галина ВолчекФото: EAST NEWS

Фестиваль "Черешневый лес". Галина Волчек. директор изобразительного музея имени А.С. Пушкина Ирина Антонова и модельер Вячеслав ЗайцевФото: EAST NEWS

Галина Волчек поздравляет Игоря Квашу с семидесятилетиемФото: фотохроника ТАСС.

Режиссеры Галина Волчек и Олег ЕфремовФото: фотохроника ТАСС.