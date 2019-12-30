2019-12-30T10:20:19+03:00
Общество

"Жизнь состоит из ошибок и ожиданий":Мамаев заявил, что собирается и дальше заниматься футболом

Российский спортсмен заявил, что очень рад переходу в футбольный клуб "Ростов", несмотря на общественный негатив
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский футболист Павел Мамаев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал ведущим передачи "Доживем до понедельника" о своих планах на 2020 год, переходе в ФК "Ростов" и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.

- Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был все равно шаг вперед. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни, - отметил Мамаев в интервью Тине Канделаки и Максиму Шевченко.

Спортсмен также подчеркнул, что его "поразило много негатива со стороны людей". Мамаев отметил, что "это не та история, чтобы осуждать всей страной на протяжении года".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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