"Жизнь состоит из ошибок и ожиданий":Мамаев заявил, что собирается и дальше заниматься футболом
Российский футболист Павел Мамаев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал ведущим передачи "Доживем до понедельника" о своих планах на 2020 год, переходе в ФК "Ростов" и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
- Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был все равно шаг вперед. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни, - отметил Мамаев в интервью Тине Канделаки и Максиму Шевченко.
Спортсмен также подчеркнул, что его "поразило много негатива со стороны людей". Мамаев отметил, что "это не та история, чтобы осуждать всей страной на протяжении года".
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ИСТОЧНИК KP.RU