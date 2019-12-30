"Я стала первой кошечкой": Волочкова в мини-бикини похвасталась виллой на Пхукете

Анастасия Волочкова, как и обещала, встречает Новый год в Таиланде. Балерина прилетела на остров Пхукет и поселилась на вилле. Артистка уже успела сделать несколько снимков в мини-бикини, посетить местный продуктовый супермаркет и насладиться морем.

Анастасия Волочкова сразу по прилету облачилась в микро-купальник и посетила местный пляж. Белоснежный песок, чистейшее Андаманское море, впадающее в Индийский океан, - настоящий райский уголок для ценителей экзотики. "Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь, - подписала балерина снимок.

После чего стала делиться своими впечатлениями от пребывания на курорте. Несмотря на то что Настя почти не спала в самолете, она уже многое успела сделать. Знаменитость посетила местное ледовое шоу, поплавала в море и приятно провела время с друзьями.

"Здорово, что перед Новым годом улетела. Здесь тоже нет снега. Но тут тепло, красиво и уютно. И я украшаю это место своей стройностью, правда? И компания у меня тут зажигательная!", - объявила артистка.

volochkova_art Первый тайский шопинг

После чего направилась в местный супермаркет. Волочкова накупила любимой еды. В ее продуктовой корзине оказались салатные листья, стручки фасоли, коренья, яйца и зелень. "Первый тайский шопинг", - подписала ролик звезда.

Анастасия рассказала, что поселилась на частной вилле квартала, который спешили создать и сдать специально к ее приезду. "Все именно так, как я и хотела! Высокие потолки, три спальни, бассейн, роскошный вид! Уединение, но в то же время, это самый элитный район острова", - подчеркнула танцовщица.

Она разместила несколько фотографий, на которых показала, как выглядят виллы. А также сфотографировалась на фоне своего роскошного жилища, облачившись в мини-бикини. По словам Волочковой, согласно традиции, ей предоставили право первого гостя. "Чтобы принести удачу в дом, я стала первой кошечкой, переступившей порог этого нового комплекса", - похвасталась артистка.