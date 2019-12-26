Волочкова в трусиках-ниточках села в предновогодний шпагат в бане

Анастасия Волочкова в последнее время дает очень много концертов. На каждом из выступлений она выкладывается по полной и не скрывает, что очень устает. Снять мышечное напряжение ей помогает любимая баня.

Анастасия Волочкова решила порадовать своих самых преданных поклонников откровенным снимком из парной. Звезда села на поперечный шпагат на лавке, представ на фото почти обнаженной. Из одежды на ней были лишь трусики-ниточки и розовая шляпка. Грудь танцовщица смущенно прикрыла дубовым веником.

"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда", - гласит подпись к фотографии.

volochkova_art Предновогодний шпагат

Анастасия напомнила, что сейчас ее шпагат будоражит умы многих подписчиков. "Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать...", - посоветовала обывателям Волочкова.

Она уверена, что банный шпагат соберет много лайков. Впрочем, балерина признается, что не гонится ни за лайками, ни за количеством подписчиков. "Мое счастье - любовь ко мне людей. А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь. Все для вас, дорогие. Легкого вам пара", - резюмировала артистка.

Подписчики балерины в очередной раз оценили ее прекрасную фигуру и хорошую физическую подготовку. "Шпагат безупречен и великолепен", "Вы своим трудом заслужили похвалу за него", "А если без веника, то будет намного больше лайков", "Богиня красоты", "Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!", "Ура! Дождались!", "Вы очень красивая и душой, и телом, самое главное у Вас есть стержень, ведь самая сложная работа - это работа над собой", - пишут восторженные поклонники.