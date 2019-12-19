2019-12-19T16:40:22+03:00
Звезды

"Изрыгают свою желчь бессовестно": у ранимой Анастасии Волочковой лопнуло терпение из-за бездельников и завистников

Едкие высказывания хейтеров сильно огорчают балерину
Ольга ЛИБГАРДТ
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Едкие высказывания хейтеров сильно огорчают балеринуЕдкие высказывания хейтеров сильно огорчают балеринуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Анастасия Волочкова всегда в центре внимания. За каждым шагом балерины только в соцсетях следят сотни тысяч подписчиков. Среди них есть как поклонники, так и завистники многогранных талантов звезды. Порой едкие высказывания хейтеров больно ранят танцовщицу, которая по натуре является очень искренним и добрым человеком.

Анастасия Волочкова активно ведет блог и постоянно делится с поклонниками свежими фотографиями, видео и философскими размышлениями. Последнее из них имеет непосредственное отношения к тем, кто приходит на страницу к балерине и негативно высказывается в ее адрес. "Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления, ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично даже незнакомы...", - начала свою мысль артистка.

Она заявила, что причин такому поведению несколько. В числе основных Настя назвала зависть, неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделье и отсутствие воспитания и любви.

volochkova_artvolochkova_art
Мне повезло в том, что в моей жизни в разы больше любящих и уважающих меня людей
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"И вместо того, чтобы заняться своей жизнью и стараться ее изменить ее к лучшему, они осуждают состоявшихся личностей и изрыгают свою желчь бессовестно и бестактно. Это их выбор, ведущий в никуда... Жаль таких бедолаг, если честно", - написала звезда в блоге.

Волочкова поведала, что многие ей говорят, что в жизни она совершенно другой человек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей. "И любят меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и настоящей", - резюмировала знаменитость.

Стоит отметить, что в последнее время хейтеры буквально преследуют Анастасию Волочкову. То им не нравится ее болезненный вид, то гнев недоброжелателей вызывает неумение звезды готовить плов, то знаменитый шпагат балерина делает не в то время и не в том месте. Особо моралисты неистовствуют от вида балерины в бикини.

Впрочем, новогодние праздники не за горами. А, как ранее пообещала танцовщица, в первые дни каникул она отправится на далекий остров в Таиланде. Так что, по сложившейся традиции, снимки в купальниках в ленте знаменитости будут появляться регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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