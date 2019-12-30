2019-12-30T23:06:58+03:00
Экономика

Банки начнут брать комиссию за переводы по номеру телефона

Использование Систем быстрых платежей подорожает, и часть издержек ляжет на клиентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С нового года за быстрые переводы начнут брать комиссиюС нового года за быстрые переводы начнут брать комиссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк России начнет взимать комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей, а значит уже с 1 января 2020-го платежи по номеру телефона могут стать платными. Часть издержек ляжет на клиентов финансовых учреждений

Вероятнее всего, комиссию разделят между банками отправителями и получателями поровну, но итоговая сумма все равно получится ощутимой.

С операций до 125 рублей возьмут 5 копеек, до 250 рублей — 12 копеек, до 1000 рублей— 30 копеек, а при переводе 1-3 тысячи рублей придется выложить уже 80 копеек. С платежа на сумму от 3 до 6 тысяч рублей заберут уже 2 рубля, более 6 тысяч - 3 рубля.

Согласно данным портала Gazeta.ru, некоторые банки уже начали взимать комиссию за пользование услугой быстрых платежей. Однако есть и такие организации, которые пока не планируют перекладывать финансовую нагрузку на клиентов.

Сайт kp.ru писал, что эксперты высказывают опасения относительно нововведения. Центробанк продвигал систему быстрых платежей как удобную функцию для россиян, но с введением комиссия она потеряет "вес". В большинстве случаев перевести деньги с карты на карты можно довольно быстро и без номера телефона. Услуга не потеряет своей популярности лишь если плата будет совсем незначительной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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