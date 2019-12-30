Гид по новогоднему ТВ: Пугачева сбежит к Ивлеевой, а про Собчак наговорят гадостей

Если икра уже закуплена, подарки от Деда Мороза спрятаны в шкафу, а шампанское потеет в холодильнике, самое время внимательно изучить телесетку и распланировать алгоритм перемещения пальца по кнопкам пульта. «КП» поможет в этом вопросе и подскажет, что интересного приготовил нам новогодний «ящик».

31 декабря

Предварять новогоднюю ночь, несмотря на рабочий статус этого дня, будет мощная артподготовка практически всех каналов. В надежде на разность часовых поясов, короткие дни и лояльность руководства телевизионщики задолго до боя курантов выложат несколько козырей — вдруг зритель пораньше достанет раскладной стол, намечет на него тарелок со снедью и усядется прощаться с годом Петуха — тут на него и накинут аркан. Магнетизм советских комедий не утрачивает силы, а на фоне «шедевров» современного российского кино и вовсе вызывает острое желание не переключаться: комбо от Рязанова и Гайдая украсит любой стол — «Служебный роман» (Первый, 17.10), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (Первый, 19.40), «Иван Васильевич меняет профессию» (21.00).

Как же главный новогодний хит? Его перекрасили и сделали более четким и резким! Да, комедию «Ирония судьбы, или С легким паром?» (Россия 1, 19.30), переехавшую на нетрадиционную для себя кнопку, отреставрировали — картинка теперь более четкая, а цвета еще более яркие. Мог ли Эльдар Рязанов мечтать о Full HD качестве, снимая фильм на пленку 44 года назад?

Новогодняя ночь

Чем ближе к полночи, тем горячительнее напитки и ароматнее блюда. В том числе и в «ящике». Для тех, кто ценит стойкую традицию, серпантин и заливающихся от смеха в кадре звезд, проведут «Новогодний парад звезд» (Россия 1, 22.50). В этом году — он насквозь политический, злободневный. Это не шутка. Музыкальную сатиру приготовили сразу несколько артистов: дуэт Дмитрий Харатьян и Игорь Верник споет песню «Кто на новенького?» — после пресс-конференции президента России, где звучал вопрос «КП» о транзите власти, весьма смело, да? Ведущая вечера Анна Ковальчук и актер Гоша Куценко передадут привет одному известному борцу с коррупцией при помощи песни «Главное, чтобы преступник сидел». А Юрий Стоянов, Николай Басков и Юрий Аскаров разыграют миниатюру «Трамп, Макрон и Джонсон» фактически в традициях Comedy Club.

София Ротару

Желающих полакомиться относительно свеженьким ждет Новогодняя ночь на Первом (Первый, 22.30). Там и смелый номер бывшего премьера Королевского балета Британии Сергея Полунина вместе с Витасом, и новый хит от Сергея Шнурова, и дерзкое выступление Светланы Лободы, и масса звезд на фоне безснежной Москвы: Валерия, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, София Ротару и многие другие споют в живописных и узнаваемых локациях столицы — на фоне башен Москва-Сити, в парке «Зарядье», катке ВДНХ, на Ходынском поле, платформах МЦД, Воробьевых горах. Проведут вечер почти все ведущие Первого в порядке общей очереди: от Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева до Елены Малышевой и Леонида Якубовича.

Юрий Стоянов, Николай Басков и Юрий Аскаров разыграют миниатюру «Трамп, Макрон и Джонсон»

Сразу после новогоднего обращения Владимира Путина (Первый, Россия 1, НТВ и все остальные, 23.50) веселье продолжится. Уже в двадцатый раз подряд «Голубой огонек» (Россия 1, 00.00) порадует консервативное ядро аудитории — здесь вам и Валерий Сюткин, и Юлия Савичева, и Сергей Лазарев, и Сосо Павлиашвили, и Александр Буйнов, и Григорий Лепс с дочерью Евой, и Дима Билан с сестрой Анной, и все-все-все. Кроме Филиппа Киркорова.

Неожиданно, да? А вот попробуйте найти артиста в праздничную ночь на канале Россия 1. Если получится, с нас подарок. Причина до сих пор непонятна. Может, Первый символически переманил Филиппа Бедросовича более вкусными плюшками, может, он решил последовать примеру бывшей жены и не распыляться (см. блок про Аллу Пугачеву). Хотя в мюзикле «Тысяча и одна ночь, или Территория любви» (НТВ, 19.10) на стихи Михаила Гуцериева спел и сыграл Султана. Роль его любимой жены исполнила певица Слава, отважного АллаДэна - Денис Клявер, исполнителя желаний Джинна - Николай Басков, Старика Хоттабыча - Игорь Крутой, а Синдбада-морехода — внимание! — Михаил Шуфутинский.

Филипп Киркоров

Если попса вызывает изжогу и эстетическую идиосинкразию — вперед к Евгению Маргулису. На новогоднем «Квартирнике у Маргулиса» (НТВ, 23.00) свои шлягеры исполнят Юрий Шевчук, БГ, Андрей Макаревич, «Сплин», Сергей Галанин, Леонид Агутин и молодые исполнители — Noize MC, Animal Джаz, Juno17. Кроме того, впервые после перенесенного инсульта на сцену выйдет Николай Носков.

1 января

Тяжелое утро пройдет. А за ним наступит ленивый и тихий день, плавно переходящий в вечер с продолжением застолья (ведь никому еще не удавалось уничтожить все запасы праздничной еды). И вот тут на помощь придут не только рассол и мягкие спиртные напитки, но и громкие премьеры. Они отвлекут от абстинентного синдрома, ощущения опустошенности и нарастания энтропии после счастливой ночи и фейерверков. Режиссер «Ликвидации» и «Тихого Дона» Сергей Урсуляк долго секретил, а теперь решил выпустить комедийный альманах «Одесский пароход» (Россия 1, 18.30). Это сборник миниатюр по бессмертным произведениям Михаила Жванецкого, который воплотили на экране все самые известные русские актеры, которых вы только знаете: Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Светлана Крючкова, Тимофей Трибунцев, Сергей Гармаш, Ирина Муравьева, Павел Деревянко. Пожалуй, это самый многообещающий проект новогодних каникул. По крайней мере, на бумаге выглядит так.

Борис Гребенщиков

Сергея Шнурова покажут и тут, и там.

Сначала музыкант будет водить российских звезд по казематам французской крепости («Форт Боярд», СТС, 1 января, 17.00), потом раскритикует земляка Михаила Шаца и покажет, как Ольгу Бузову подняли на высоту птичьего полета, а старец Фура обрел невесту среди участниц шоу. А чуть позже уже в качестве наставника шоу «Голос-8» (Первый, 21.35) в прямом эфире и в компании коллег — Валерия Сюткина, Полины Гагариной и Валерия Меладзе — под колкие остроты Дмитрия Нагиева попробует впервые выиграть вокальный проект со своими подопечными.

Завершить вечер можно благородно и изящно: под бессмертные хиты Фредди Меркьюри, которые в первозданном виде звучат в фильме «Богемская рапсодия» (Первый, 23.40) — триумфаторе «Оскара-2019». Ну или еще разок посмеяться, если настроение соответствует — боевик Романа Прыгунова «Миллиард» (Россия 1, 22.45) с Владимиром Машковым и Александрой Бортич на самом деле смотрится как комедия и местами даже пародия.

АЛЬТЕРНАТИВА

Если «Голубой огонек» и другие олдскульные концерты не по нраву, есть и другой выход. Пойти на не самые центральные каналы и искать счастья там. Ведь у них тоже весело! Где еще вы увидите, как некогда кандидата в президенты РФ Ксению Собчак поносят последними словами и матерят? В «Прожарке» (ТНТ4, 31 декабря, 23.00) — бескомпромиссном шоу, разрешающем молодым комикам говорить приглашенным звездам правду в лицо. После Ксении в «Прожарке» так же поступят и с Павлом Волей, Данилой Поперечным и Юрием Дудем.

Где еще вы увидите, как некогда кандидата в президенты РФ Ксению Собчак поносят последними словами и матерят? В «Прожарке»

Масштабный концерт «Дискотека 90-х» с 31 декабря на 1 января будет крутить молодежная «Пятница!». Примерно то же предлагает и РЕН ТВ: ежегодный фестиваль «Легенды Ретро FM», где прозвучат ностальгические хиты Dschinghis Khan, Ottawan, Lou Bega, Secret Service, Юрия Шатунова, группы «Комбинация», Михаила Боярского, Юрия Антонова.

Шоу «Настоящий Новый год» (ТВ-3, 22.00) проведет автор рубрик «Вечернего Урганта» Владимир Маркони — он отправится в гости к популярным певцам, актерам и спортсменам: Александру Ревве, певице Manizha, Елке, Витасу, Яне Трояновой и другим.

Гала-концерт «Романтика романса» («Культура», 21.15) пройдет в 20 раз и соберет на сцене всех, кто ценит тонкие музыкальны материи — актрису Екатерину Гусеву, финалиста «Голоса» Евгения Кунгурова, ведущую Сати Спивакову, Дмитрия Харатьяна и так далее.

Максим Галкин

А ЧТО ПУГАЧЕВА?

Ни на одной съемке голубых огоньков риторически красивая Алла Борисовна в этом году не появилась. Гадать не будем, спишем это на чувство меры певицы. Все-таки примадонна не должна перекармливать собой аудиторию, ее появление каждый раз должно быть событием. И если уж в новом году выходит телеконцерт Пугачевой, то негоже артистке еще и в голубых огоньках петь. «Тот самый концерт» (Первый, 1 января, 20.00) - почти стоминутная хроника выступления певицы от 17 апреля в Кремле. Конечно, будут все хиты.

Правда, добродушная Алла Борисовна сделала исключение для любимого мужа и появилась-таки в новогоднем мероприятии, внеэфирном — это был спецвыпуск интернет-шоу Насти Ивлеевой (ведущая телеканала «Пятница!»). В часовом шоу «Поездатый Новый год 2020», которое можно бесплатно найти в Youtube, Пугачева 10 минут милосердно посидела за праздничным столом с Ивлеевой, ее соведущим, рэпером Киевстонером (бывший участник группы «Грибы»), Игорем Николаевым, Александром Реввой, Гариком Харламовым и другими. Зачем ей это было нужно? Очевидно — новогодний подарок любимому мужу, Максиму Галкину, стремящемуся всеми способами стать своим для интернет-публики и раскрутить собственное ютуб-шоу «Музыкалити». Ждем после праздников в гостях у Максима саму Ивлееву — это называется бартер.

КСТАТИ

Анатомия новогодних огоньков: разбираем ТВ-форматы по полочкам и рассказываем, как освежить свой праздничный эфир

Новое десятилетие встретит нас восемью праздничными днями сразу после рабочего 31 декабря. Времени на раскачку, покупку запасов и нарезание салатов на неделю вперед будет минимум. Поэтому о том, что смотреть в новогоднюю ночь, мы наверняка вспомним в последний момент. Чтобы вам было проще ориентироваться в многообразии предложений теле- и интернет-каналов, рассказываем, какие форматы будут востребованы на стыке 2019/20. (подробности)