Поздравление Владимира Путина с Новым годом 2020: прямая онлайн-трансляция

Где и как россияне не отмечали новый год, дома или на городских площадках, где проходят новогодние представления, традиционным для всех является один момент – в 23.50 мы смотрим новогоднее поздравление президента и ждем боя кремлевских курантов. В этом году Владимир Путин обратится к россиянам из Москвы.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для Владимира Путина новый год – семейный праздник, поэтому, если позволяет график, то он всегда старается провести этот день дома в кругу семьи и друзей.

Каким будет новогоднее обращение президента 31 декабря 2019 года, пока не известно. 26 декабря Путин дал праздничный прием в большом театре. И хотя речь на традиционном новогоднем приеме, не должна подводить итоги, это в своем роде мини-репетиция новогоднего обращения президента.

- В предновогодние дни нас всегда объединяет надежда на то, что новый год будет лучше уходящего, - продолжил Путин. - Неизменным остаётся наше стремление работать ради общего блага, Отечества, для процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах, -сказал президент.

Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию поздравления Владимира Путина с новым 2020 годом.

Видеотрансляция поздравления Владимира Путина с Новым годом 2020.Президент Владимир Путин обратится к россиянам с поздравлением на Новый год-2020

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