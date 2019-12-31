2019-12-31T18:02:36+03:00
Звезды

"Мечты сбываются": жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью

Супруги воспитывают сына Александра
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Малахов с супругой Натальей.Андрей Малахов с супругой Натальей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Андрей Малахов вот уже девять лет женат на Наталье Шкулевой. Супруги воспитывают сына Александра, который родился два года назад. Однако пара не раз заявляла о том, что не намерена останавливаться на одном наследнике.

Жена Андрея Малахова не на шутку взбудоражила общественность. Наталья Шкулева разместила в блоге фотографию с супругом и оставила интригующую подпись: "Когда только что узнала, что...", сопроводив ее хештегом "мечты сбываются".

Подписчики Натальи почему-то решили, что речь непременно идет о ее беременности. И стали поздравлять звездное семейство с возможным пополнением.

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Когда только что узнала, что...
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Меж тем Андрей и Наталья пока никак не прокомментировали предположения поклонников. Ведь супруги никогда не говорят о своей личной жизни.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева расписались 6 июня 2011 года. Телеведущего и дочь миллионера свел служебный роман. Андрей стал главным редактором журнала, который входит в издательский дом, принадлежащий отцу Натальи. Свадьбу жених и невеста сыграли с особым размахом в Версале.

Андрей и Наталья мечтали стать родителями долгое время. Поэтому сын Саша стал для пары по-настоящему долгожданным. Стоит отметить, что о первой беременности Натальи Шкулевой стало известно лишь тогда, когда эффектная блондинка уже не могла скрывать округлившийся живот. Первенец пары появился на свет в ноябре 2017 года.

О маленьком Александре звездные родители говорят крайне редко. Лишь однажды на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" Андрей Малахов признался, что очень ждал этого малыша. Телеведущий был счастлив сообщить о его появлении своей маме Людмиле Николаевне. А вот отец Андрея не дожил до этого события. Кстати, именно мама привила будущей звезде любовь к выступлениям. Будучи воспитательницей она часто ставила сценки в детском саду, а также у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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