"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов узнал все тайны Пугачевой и решил уйти

Андрей Малахов принял неожиданное решение. Он решил уволиться. Как известно, знаменитый ведущий параллельно с работой на телевидении вел еще несколько проектов. Один из них - журнал StarHit, где он был главным редактором.

"12 лет назад вышел сигнальный номер нашего журнала с предполагаемым названием «Зефир». Он был символ чего-то воздушного, легкого и знакомого всем. Потом мы, правда, решили, что StarHit звучит ярче", - обратился к поклонникам Андрей Малахов.

За годы работы звезды главредом журнала чего только не видела страна. "Николай Басков еще свободно общался с сыном, Моника Беллуччи не собиралась расставаться с Венсаном Касселем, а мы с Ксенией Собчак, изображая семейную пару, нянчились с ребенком-роботом", - ностальгирует телеведущий.

По словам Малахова, сейчас он исчерпал все свои силы. Ведь за 12 лет знаменитость узнал все тайны Аллы Пугачевой.

Он заявил, что печатная версия журнала прекратит существование с 1 января 2020 года. А вот сайт продолжит радовать читателей. "В преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия", - написал Малахов.