2019-11-07T00:52:39+03:00
Звезды

Андрей Малахов оплатил Эммануилу Виторгану суррогатную мать

Самый большой гонорар на своем веку телеведущий заплатил бывшему свекру Ксении Собчак
Ольга ЛИБГАРДТ
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Самый большой гонорар на своем веку Малахов заплатил Эммануилу ВиторгануСамый большой гонорар на своем веку Малахов заплатил Эммануилу ВиторгануФото: Instagram.com
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Ни для кого не секрет, что звездам для участия в ток-шоу довольно часто выплачивают баснословные гонорары. Каналы перекупают друг у друга героев, увеличивая суммы выплат, лишь бы получить желаемую персону. Кто как не Андрей Малахов знает всю подноготную этого процесса.

"Сейчас практически все превращено в какой-то мини-рынок. Это меня, как человека старой школы, просто выворачивает наизнанку. Я считаю, что телевидение не про это", - заявил Андрей Малахов в эфире очередного выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Ведущий считает, что людей нужно стимулировать не деньгами. Он неожиданно признался Ксении Собчак, что ему очень не нравится тема "торгашества". Особенно его раздражает, что на деньги телевизионщиков сегодня падок простой народ. Ведь раньше, как отметил Андрей, герои программ шли на ТВ из тщеславия или желания разобраться в своей проблеме.

Он не скрывает - ему и самому приходилось платить своим героям. Самый большой гонорар на своем веку Малахов, как это ни удивительно, заплатил бывшему свекру телеведущей Эммануилу Виторгану. Он составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Актер за эти деньги рассказал о рождении дочери Этель в передаче "Привет, Андрей!".

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Эммануил Виторган с дочкой Этель и супругой Мариной Млодик
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Этих денег достаточно, чтобы нанять суррогатную мать в России. Отметим, что, по слухам, как раз около 2 млн рублей актер якобы потратил в дальнейшем на суррогатную маму для младшей наследницы Кларочки.

Услышав сумму, Собчак обомлела. Она буквально подпрыгнула на стуле от неожиданности, услышав имя своего бывшего свекра: "Да ладно? Ты шутишь? Ну нет, ну ладно, ты гонишь. Больше, чем Диане Шурыгиной?".

На это ведущий ответил ошарашенной коллеге: "Диане Шурыгиной за первую программу заплатили 10 тысяч рублей". По словам Малахова, ее миллионные гонорары не более чем выдумка. К нему на YouTube-канал она вообще приходила бесплатно.

Также в числе тех, кому заплатили кругленькие суммы за эфиры, ведущий назвал Сергея Зверева с передачей о его конфликте с сыном. "Нужно отдать должное Сергею Звереву. Ему поступали гораздо более выгодные предложения от других каналов. В несколько раз выше. Но поскольку мы знакомы много лет, общаемся, он пошел именно ко мне", - резюмировал Андрей Малахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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