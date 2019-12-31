Настасья Самбурская в алом бикини выпятила большой живот

Настасья Самбурская активно ведет блог и делится с подписчиками событиями из жизни. Перед Новым годом актриса улетела на отдых в теплые края, о чем и сообщила поклонникам, разместив фото в алом бикини с курорта. Все бы ничего, только на снимке артистка продемонстрировала большой живот.

Настасья Самбурская наслаждается отдыхом на Бали. Находясь в райском уголке, артистка решила спародировать модель plus-size Эшли Грэм. На днях пышнотелая красавица, которая находится на последних сроках беременности, разместила снимок, на котором предстала полностью обнаженной.

samburskaya Это так красиво, бодипозитивно и естественно!

Настасья не стала полностью раздеваться и снялась в купальнике, повторив позу тучной модели. "Хочу поддержать Эшли Грэм! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно. Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это всего лишь первый день отпуска со шведским столом!", - подписала снимок 32-летняя звезда.

В кадре она позирует с большим животом, стоя на коленях, выгнув спину и опираясь на руки. Многие решили, что Самбурская вынашивает ребенка. "От кого?", "Неужели?", "А кто отец?", - всплеснули руками обыватели, обсуждая провокационный снимок.

ashleygraham open to surrender caught by angel mama

Напомним, 28 декабря модель Эшли Грэм выложила откровенный кадр. На нем беременная звезда запечатлена полностью обнаженной. Она стоит на коленях с откинутой назад головой. Знаменитость не стала ретушировать снимок, показав свое тело со всеми изъянами. А 20 декабря Грэм попозировала обнаженной для мужа. На одном из кадров абсолютно голая модель сидит на стуле, прикрывая грудь руками, в то время как ее супруг, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин, снимает ее на фотокамеру.