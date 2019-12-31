Настасья Самбурская в алом бикини выпятила большой живот
Настасья Самбурская активно ведет блог и делится с подписчиками событиями из жизни. Перед Новым годом актриса улетела на отдых в теплые края, о чем и сообщила поклонникам, разместив фото в алом бикини с курорта. Все бы ничего, только на снимке артистка продемонстрировала большой живот.
Настасья Самбурская наслаждается отдыхом на Бали. Находясь в райском уголке, артистка решила спародировать модель plus-size Эшли Грэм. На днях пышнотелая красавица, которая находится на последних сроках беременности, разместила снимок, на котором предстала полностью обнаженной.
Настасья не стала полностью раздеваться и снялась в купальнике, повторив позу тучной модели. "Хочу поддержать Эшли Грэм! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно. Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это всего лишь первый день отпуска со шведским столом!", - подписала снимок 32-летняя звезда.
В кадре она позирует с большим животом, стоя на коленях, выгнув спину и опираясь на руки. Многие решили, что Самбурская вынашивает ребенка. "От кого?", "Неужели?", "А кто отец?", - всплеснули руками обыватели, обсуждая провокационный снимок.
Напомним, 28 декабря модель Эшли Грэм выложила откровенный кадр. На нем беременная звезда запечатлена полностью обнаженной. Она стоит на коленях с откинутой назад головой. Знаменитость не стала ретушировать снимок, показав свое тело со всеми изъянами. А 20 декабря Грэм попозировала обнаженной для мужа. На одном из кадров абсолютно голая модель сидит на стуле, прикрывая грудь руками, в то время как ее супруг, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин, снимает ее на фотокамеру.
ИСТОЧНИК KP.RU