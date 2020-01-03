Американское убийство генерала Сулеймани осуждают по всему миру, включая США

Иран утвердил нового командующего бригадой спецназа «Аль-Кудс» взамен погибшего в ходе американского авиаудара генерала Касема Сулеймани — им стал бригадный генерал Эсмаил Гаани.

Напомним, Сулеймани вместе со своим иракским коллегой Абу Махди аль-Махандисом (и ещё не менее чем пятью военными) были убиты прицельным ударом американскими ракетами по кортежу, на котором те перемещались в районе багдадского аэропорта. По версии Вашингтона, эта акция стала ответом на недавнюю попытку штурма посольства США в Багдаде в ходе массовых беспорядков, за которыми якобы стоял Тегеран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

«Иранцы танцуют на улицах во имя свободы, в благодарность [США] за то, что Сулеймани больше нет», — написал после этого госсекретарь США Майк Помпео в своём твиттере.

Реальность с этим заявлением несколько разошлась — сразу после убийства по всему Ирану стали собираться демонстрации в память о Сулеймани. 62-летний генерал, успешно сражавшийся с терроризмом в Сирии, пользовался уважением даже у тех иранцев, которые не разделяли радикальных идей аятолл (теократических правителей исламской республики). Массовые демонстрации прошли также в Индии, где живёт многочисленная община шиитов (к этому же течению в исламе, подобно Сулеймани, принадлежат большинство иранцев).

Убитый генерал-майор в Исламской республике считался одним из национальных героев: с 1998 года он возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революцииФото: REUTERS

«Реакция в Тегеране самая бурная, все грозят Вашингтону возмездием. Рахбар (Али Хаменеи, верховный правитель Исламской Республики — ред.) впервые за последние годы лично провёл заседание Совета Безопасности Ирана. Вероятно, последуют некие ответные меры. Смерть Сулеймани — крайне чувствительный удар, так этого здесь не оставят», — сообщил «КП» источник в Иране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753075" frameborder="0"></iframe> Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

В самих США далеко не все разделяют ликование Белого дома после успешной «операции-ликвидации».

Ракетный удар Пентагона по багдадскому аэропорту вновь поставил Ближний Восток на грань войныФото: REUTERS

— Трамп только что вставил связку динамита в бочку с порохом, — сообщил экс-вице-президент Америки и вероятный соперник республиканца на выборах-2020 — Джо Байден.

Известный американский юрист Майкл Авенатти (свыше 700 тыс. подписчиков в твиттере) сравнил оправдание убийства Сулеймани Белым домом (якобы иранец замешан в терактах против США) с мифическим «оружием массового поражения Саддама Хусейна», которое в 2003 году так и не нашли, но использовали как предлог для интервенции против Ирака.

Cразу после убийства по всему Ирану стали собираться демонстрации в память о СулейманиФото: REUTERS

Нынешний Ирак, хотя и считается проамериканским, также остался не в восторге от удара по своей территории: «Воздушный удар по аэропорту Багдада расцениваем как акт агрессии против нашей страны», — сообщил и.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

— Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт, — прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова.

— Я не знаю, кто дал Трампу такой совет, но убийство Сулеймани может ещё сильнее ухудшить положение США в регионе, — сказал «КП» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. — Ведь это не просто генерал КСИР, а легендарная личность, величина всеиранского масштаба. Тем самым Трамп поставил Иран в очень сложную ситуацию. Не ответить нельзя — потеря лица. А если ответить — то как? Только предельно жёстко, вплоть до ударов по американским базам в регионе. В самом Ираке сейчас не более 10 тысяч американских военнослужащих, им теперь может противостоять до 100 тысяч бойцов шиитского ополчения. Ряд шиитских лидеров, которые ещё недавно декларировали нейтралитет, после убийства Сулеймани и аль-Махандиса (как раз одного из лидеров шиитского ополчения) заняли антиамериканские позиции. Так что, думаю, Белый дом даже не понимает, во что ввязался.